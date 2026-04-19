Lluvia de meteoritos HOY: ¿Cómo ver en vivo?

Las lluvias de meteoros son uno de los fenómenos astronómicos favoritos de las personas, pues durante estas se puede observar la caída de estas rocas espaciales conocidas como estrellas fugaces.

Pese a que son conocidas también como lluvia de meteoritos, en realidad los meteoritos son el fragmento del meteoro que sobrevive cuando este se impacta sobre la superficie terrestre.

Cuando un meteoro entra a gran velocidad en la atmósfera terrestre, las partículas que va dejando a su alrededor se incendian por la velocidad en la que viaja, provocando que una masa brillo en forma de coma sea visible a su paso.

Es decir que cuando se vaporizan las partículas de los meteoritos con las moléculas de aire se produce la estela luminosa característica de las estrellas fugaces que incluso son utilizadas para pedir deseos.

Cuando esto ocurre con varios meteoros al mismo tiempo se da paso al fenómeno conocido como lluvias de estrellas fugaces, y desde marzo hasta junio de este año se tiene previsto que ocurran al menos ocho lluvias de meteoros.

Lluvia de meteoros ı Foto: Especial

¿Cómo ver en vivo la lluvia de meteoros?

Para poder ver una lluvia de meteoritos no se requiere contar con un telescopio, binoculares o algún artefacto adicional, pues estas pueden apreciarse a simple vista siempre y cuando se cuente con las condiciones necesarias.

Las lluvias de meteoros permiten que incluso se puedan captar grandes fotografías principalmente cuando alcanzan su punto máximo de actividad, y se recomienda estar en un lugar alejado de luces artificiales para poder obtener un mejor resultado.

Esto debido a que los lugares con demasiada luz pueden hacer que el resplandor de los meteoros se ve opacado, por lo que es mejor estar en un lugar con poca o nula luz artificial.

Contar con días que no estén nublados o lluviosos permite que las lluvias de estrellas sean más disfrutables, por lo que tomar en cuenta esto y la hora pico de meteoros permite que se puedan apreciar mejor.

Lluvia de meteoros ı Foto: Especial

Este 22 de abril ocurrirá el punto máximo de la lluvia de meteoros conocida como Líridas, que recibe este nombre debido al punto desde el cuál parecen emanar los meteoros, que es el radiante de las Líridas ubicado en la constelación de Lyra.

Se estima que al menos 18 meteoros sean visibles por cada hora, y estos serán visibles aproximadamente desde el 14 de abril hasta el 30 de abril, siendo el 22 de abril alrededor de las 13:40 horas cuando sea su punto máximo.

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