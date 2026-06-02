Bextropaff: ¿Cómo usarla para imprimir GRATIS el álbum Panini y estampas del mundial?

Esto sabemos del tutorial de Bextropaff para descargar GRATIS el álbum Panini del Mundial 2026.

¡El Mundial está muy cerca y la fiebre mundialista está más viva que nunca! Si es tu caso, seguramente ya llenaste el álbum Panini del Mundial 2026… o tal vez no, por lo costoso que es.

Usuarios en redes sociales y creadores de contenido han señalado que este año llenar el álbum Panini del Mundial 2026 fue particularmente caro. Incluso, algunos han reportado que les ha tomado más de cinco mil pesos completar la colección de stickers.

¿Listo para llenar tu álbum del Mundial? ⚽️🏆

🔥Panini presentó el álbum de estampas para la Copa del Mundo más grande que haya hecho en su historia.

La colección esta completa en puntos de venta para que completes el tuyo 😍#Panini #CopaDelMundo #Mundial2026 #Álbum pic.twitter.com/zBQc3aB7Mx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 3, 2026

Por lo anterior, algunos usuarios avezados han buscado otras formas de llenar su álbum y no quedarse fuera de la “fiebre mundialista” sin gastar una fortuna.

Uno de estos métodos “ahorrativos” es el de descargar el álbum y las estampas en PDF para imprimirlos por su cuenta. Un blog llamado Bextropaff ha difundido un tutorial para ello y se ha vuelto viral en redes sociales.

México eligió a sus guerreros. 🇲🇽⚽

Y Raúl Jiménez es parte de esta historia llamada FIFA World Cup 2026™️

Por él, por sus compañeros, por todo un país.

Todo empieza con Panini.#FWC26 #PaniniFWC26 #FIFAWorldCup #FWC26 pic.twitter.com/05vBVb0Ik9 — Panini Sport México (@PaniniSportMx) June 1, 2026

A continuación, te contamos lo que sabemos de este tutorial, no sin antes recordarte que toda impresión o difusión de material ajeno sin autorización constituye un acto de piratería, y su divulgación en este medio NO es una invitación a hacerlo.

Por el contrario, se invita a adquirir el álbum Panini del Mundial a través de sus vías oficiales y la difusión del tutorial de Bextropaff es solo con fines informativos. Al final de esta nota, te compartimos consejos para llenar el álbum sin gastar una fortuna.

¿Qué es Bextropaff y cómo se usa para descargar GRATIS el álbum Panini del Mundial 2026?

Bextropaff es un blog en internet especializado en videojuegos y trucos de gaming. En los últimos días, se ha vuelto viral debido a que compartió un tutorial para descargar e imprimir el álbum Panini del Mundial completo junto con la colección de estampas.

Página principal del blog Bextropaff. ı Foto: Captura de pantalla

Para acceder al tutorial de Bextropaff solo necesitas un navegador de internet, un programa que te permita leer archivos PDF (como Acrobat Reader o tu mismo navegador) y buscar el artículo titulado Obtén el PDF del álbum y las estampitas del Mundial 2026 fácilmente.

Dentro del mismo, encontrarás enlaces (destacados en color verde claro) para descargar el archivo PDF del álbum vacío y las estampas. Estos te llevarán al sitio web Mediafire, donde están alojados.

Este es el artículo de Bextropaff donde detalla cómo descargar el álbum Panini del Mundial 2026 en PDF. ı Foto: Captura de pantalla

En el mismo, solo deberás dar clic al botón “Download”, esperar a que termine la descarga y ¡listo! Tendrás los archivos en tu computadora listos para abrir y conocer cómo es por dentro el álbum Panini del Mundial, en caso de que no lo hayas comprado aún.

En la página de Mediafire, da clic en el botón "DOWNLOAD". ı Foto: Captura de pantalla

Aunque en el mismo artículo vienen instrucciones para imprimir el álbum y las estampas, te recordamos, nuevamente, que la impresión sin autorización de este material sin permiso es piratería y NO te invitamos a hacerlo.

Estos archivos PDF solo deberías tenerlos como referencia sobre cómo luce el álbum por dentro o para tu archivo personal. NO lo imprimas y NO lo difundas.

Puedes adquirir el álbum Panini del Mundial 2026 a través de sus canales oficiales. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo llenar el álbum Panini del Mundial 2026 sin gastar una fortuna?

Si has pensado en imprimir el álbum Panini del Mundial 2026 para llenarlo sin gastar una fortuna, ¡detente! Te decimos cómo completarlo sin desembolsar miles de pesos:

Compra la edición de pasta blanda : Las ediciones de pasta dura, aunque son muy bonitas, son más caras; una edición de pasta blanda te ahorrará muchos pesos

Pega tus estampas con cuidado : Si te equivocas al pegar una estampa, deberás despegarla, con lo que te arriesgas a dañar tu álbum o a tener que comprar otro sobre

¡Intercambia estampas! : Intercambiar estampas es parte de la “magia” de llenar un álbum; busca amigos, grupos o personas que tengan las estampas que a ti te faltan; intercambiar te permitirá ahorrar mucho dinero en sobres

Usa las apps para encontrar intercambios de estampas : StickerSwap y Figuritas son algunas de las apps que te permiten encontrar personas con estampas que a ti te falten, y donde tú puedes publicar las que te sobren

Identifica eventos de intercambio en tu ciudad : Casi todas las ciudades de México están celebrando eventos donde los coleccionistas ofrecen sus estampas para intercambiar; en CDMX, se encuentran en Palacio de Bellas Artes

Como último recurso, ¡compra la estampa que te falta!: ¿Solo te faltan Messi o Cristiano? Ve a tu mercado callejero más cercano y comprala directamente; te ahorrarás mucho dinero en los sobres que no comprarás esperando a que te salgan

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am