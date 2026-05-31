¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?

En México la celebración del Día del Padre es una adopción de la tradición estadounidense que comenzó en 1910 luego de que una mujer buscara que se reconociera la labor que tienen los padres en la sociedad.

El Día del Padre en México no cuenta con una fecha fija como algunas otras celebraciones y conmemoraciones, pues se estableció el tercer domingo del mes de junio para este día.

Por tanto, este 2026 el tercer domingo de junio es el día 21 de junio, que será dedicado a celebrar y reconocer el papel que juegan los padres en cada una de las familias y en la sociedad.

La paternidad es crucial en la vida y desarrollo mental y emocional de los hijos, por lo que este día es dedicado a reflexionar que este también es un elemenso escencial en la crianza de los menores de edad.

En este día se pueden realizar diversas actividades en familia, como ir a comer, pasar un tiempo en familia o acudir a eventos especiales, por lo que en muchos lugares se organizan actividades en torno a esta celebración.

Por ejemplo, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con una lectura en voz alta el domingo 21 de junio dentro del espacio infantil titulada “¿Cómo es tu papá?.”

🐧En la naturaleza hay papás que cuidan, alimentan, limpian y juegan con sus crías🐾



Celebra el Día del Padre en Universum con la lectura en voz alta de ¿Cómo es tu papá?, un título de la colección #OjitosPajaritos: https://t.co/0qjVPp09qd

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¿Qué hacer el Día del Padre?

Las y los menores de edad pueden realizar distintas manualidades para obsequiar a sus padres, y en estas pueden externar por qué es importante para ellos tener una figura paterna.

Estas manualidades pueden ser dibujos, pinturas, cartas, marcos para fotografías, reconocimientos, imanes, gorras, playeras, o cualquier objeto en el que puedan externar su creatividad y amor por sus padres.

En familia pueden organizar una reunión con todos los padres que han formado parte importante, y pasar un rato agradable cocinando todos juntos su comida favorita.

También pueden salir a pasar un rato agradable en algún lugar recreativo, asisitir a un parque de diversiones, museos, el cine, a cenar o a realizar alguna de las actividades favoritas del o los padres de familia.

Sin duda alguna esta es una gran oportunidad para reconocer que la labor de los padres es importante en este día tan especial, así como en los demás días, pues son uno de los pilares más importante en la vida de sus hijas e hijos.

Manualidades para el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

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