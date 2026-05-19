Jonathan Andic y la difícil relación con su padre, Isak Andic, fundador de Mango

El caso del heredero de Mango, Jonathan Andic, quien está acusado de presuntamente haber matado su papá, el empresario Isak Andic, ha revelado detalles sobre la relación que tenían como padre e hijo.

Jonathan Andic fue detenido este 19 de mayo en Barcelona, por las autoridades, por ser presunto sospechoso de la muerte del empresario y fundador de una de las empresas de ropa más importantes de España.

Aunque el empresario murió el 14 de diciembre e 2024, la investigación se volvió a reabrir, luego de que hubo un análisis del teléfono de la víctima y de otros elementos que darían indicios de que su muerte en realidad habría sido un homicidio.

Así era la complicada relación entre Jonathan Andic y su padre Isak Andic

Jonathan Andic tenía, presuntamente una buena relación con su padre, en el 2013 fue nombrado vicepresidente de la compañía Mango, luego que estuvo 8 años encabezando la línea H.E. de Mango.

Tras la muerte de su padre, un año después de la tragedia, en 2025 los albaceas de la herencia de Isak Andic se informó que Jonathan iba a mantener su puesto como vicepresidente.

🇪🇸 🚨 HORROR EN ESPAÑA: Detienen al heredero de la marca MANGO acusado de empujar a su multimillonario padre por un barranco.



De una tragedia accidental al escándalo criminal más grande de España. Este martes, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic… pic.twitter.com/2OyGNwK46A — MACHI 👑 (@arroba_machi) May 19, 2026

Sin embargo, luego de que comenzaron las investigaciones por la muerte del fundador de Mango salieron a la luz testimonios que indicaban que padre e hijo no tenían una muy buena relación actualmente, la cual se había fracturado por las diferencias por la administración de la empresa, según la investigación de la policía, ya que se centraron en desmenuzar esta relación de padre e hijo.

La relación era complicada entre padre e hijo a diferencia de lo que mostraban en las fotografías corporativas de la empresa, según señala el diario La Vanguardia.

El día de la muerte del empresario, Jonathan e Isak fueron a una excursión, que presuntamente había sido un viaje de reconciliación entre ellos, según La Vanguardia.

Isak cayó por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató, en Barcelona y murió. Según los datos se encontraban ellos dos solos y ahora Jonathan es sospechoso de homicidio de su padre.

Si bien el 19 de mayo de 2025, Jonathan Andic fue detenido por su presunta relación con el homicidio, el empresario salió libre tras pagar una fianza de un millón de euros, para evitar la prisión provisional, que en México es como la prisión preventiva.

El juez determinó que para evitar algún riesgo de fuga a Jonathan se le retiró su pasaporte y tiene que ir al tribunal cada semana.