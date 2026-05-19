Detienen a Jonathan Andic por muerte de su padre, el fundador de Mango; paga 1 millón de euros de fianza

Detienen a Jonathan Andic, por presuntamente matar a su papá el fundador de Mango

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, está señalado como sospechoso de la muerte de su padre, por lo que la investigación se está manejando bajo el indicio de un presunto homicidio.

Este 19 de mayo, Jonathan Andic fue detenido en Barcelona, cuando los Mossos d’Esquadra, quienes lo trasladaron a la Comisaría de los Mossos en Martorell.

El empresario y primogénito de Isak Andic fue detenido por el cargo de homicidio de su padre.

Si bien la muerte del fundador de la ropa Mango murió en 2024, es hasta ahora que se está haciendo la investigación exhaustiva sobre el caso y se indaga por presunto homicidio, esto luego de que un juzgado analizó un informe de los uniformados y determinó que había indicios de un delito.

¿Cómo murió Isak Andic?

De acuerdo con la información, Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer de un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató, en Barcelona. Según la investigación y por la que se le relaciona a Jonathan Andic es porque se reveló que él estaba con Isak el día de la muerte, ya que juntos habían salido de excursión, en un presunto viaje de padre e hijo que tenía como objetivo reconciliarlos, pues según medios españoles la relación entre ellos era muy tensa y marcada por muchas diferencias entre ellos.

Jonathan Andic paga fianza para evitar la prisión provisional

Después de su arresto este martes, se informó que el hijo del empresario de Mango pagó una fianza de 1 millón de euros para evitar ir a prisión provisional.

Y aunque va a evadir la prisión, por ahora, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell le impuso medidas cautelares: le retiró el pasaporte para evitar que huya del país y tiene que presentarse cada semana a los juzgados, un equivalente a México de lo que significa ir a firmar a los juzgados.

Según los abogados del presunto culpable, él está colaborando con las autoridades para demostrar que no tendría nada que ver con la muerte de su fallecido padre.

“En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias”, mencionaron en un comunicado.