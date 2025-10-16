Investigan como homicidio muerte de Isak Andic, fundador de Mango; ven a su hijo como sospechoso

La muerte de Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango, ha pasado de ser considerada un accidente de montaña a un posible homicidio. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, en Barcelona.

Inicialmente se creyó que se trataba de un accidente, pero nuevas evidencias y contradicciones en las declaraciones de su hijo han cambiado la perspectiva de los investigadores.

El único acompañante de Andic el día del incidente fue su hijo, Jonathan Andic, de 44 años. Los Mossos d’Esquadra han iniciado una investigación sobre él como posible responsable del fallecimiento de su padre.

Aunque no existen pruebas concluyentes, las autoridades señalan incongruencias en su versión de los hechos, que han motivado la reapertura de la causa bajo la hipótesis de homicidio. Jonathan figura actualmente como investigado en el proceso judicial, cuya instrucción sigue abierta.

Más información al momento...

