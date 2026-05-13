Nuevo brote de norovirus deja a mil 700 personas confinadas en un crucero en Francia.

Las autoridades sanitarias confinaron a mil 700 personas en un crucero frente a costas de Burdeos, Francia, por un nuevo brote de norovirus, una enfermedad gastrointestinal que se transmite de persona a persona y por contacto con las superficies contaminadas. Este caso representó el segundo caso de contagio de la enfermedad en un crucero.

La prefectura del departamento suroccidental francés de Gironda realizó análisis a la tripulación y a los pasajeros que se encuentran a bordo del crucero. Así, se determinó que se trata de un episodio de gastroenteritis de origen viral (norovirus).

Además, en el crucero se registró la muerte de una persona de 90 años de edad, lo que obligó a las autoridades a confinar a todas las personas que se encuentra a bordo del crucero Ambition.

Los pasajeros que presentan síntomas de norovirus han sido tratados por el personal médico que se encuentra a bordo, quienes han reforzado las normas de higiene y el aislamiento de personas.

“Se mantendrán las directrices de aislamiento para los pasajeros enfermos, junto con el refuerzo de las medidas preventivas y los protocolos de higiene a bordo (limpieza de superficies intensificada). Los pasajeros enfermos están siendo atendidos a bordo por el equipo médico del crucero”, señaló la prefectura del departamento suroccidental francés de Gironda en el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han reportado casos graves de esta enfermedad, que encendió nuevamente las alarmas, después de que se diera a conocer un brote de Hantavirus en otro crucero.

Este brote de norovirus representó el segundo caso que se registra en un crucero. El primero fue el del crucero Caribbean Princess, en un viaje que zarpó desde Florida, Estados Unidos.

Medios internacionales reportaron que el brote se registró en el más reciente viaje del crucero, el cual comenzó el28 de abril desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, y terminó este11 de mayo, con su regreso al Puerto Cañaveral, en la misma ciudad.

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JVR