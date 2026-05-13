Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 13 de mayo

Popular en la costa caribeña, el sorteo Sinuano Noche destaca por su transparencia al estar regulado por Coljuegos. Además de ser un referente cultural del Valle del Sinú, su importancia radica en que los fondos recaudados se invierten directamente en mejorar el sistema de salud de todos los colombianos.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para participar, selecciona cualquier número de cuatro dígitos. El premio se otorga según las cuatro balotas que salgan en el sorteo de la jornada.

Como beneficio extra, ahora existe una “quinta balota” para promociones especiales, diseñada para entregar premios extra a los jugadores.

Resultados Sinuano Noche 13 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy miércoles 13 de mayo:

Número ganador:

Quinta Barola:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 9:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 7:30 p.m.

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¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren un trámite administrativo personal (sujetos a un 20% de impuesto si superan las 48 UVT).

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

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