Alfredo El Pulpo Sánchez ha acaparado la atención en redes sociales luego de que se filtrara un video en el que aparece junto a Danna Tetelpan, integrante de su ballet oficial. La grabación generó polémica, pues esta joven sería presuntamente amiga de Arleth GM, expareja del músico y también bailarina.

Conoce al intérprete de música tropical y el escándalo que protagoniza desde hace unos días.

¿Quién es Alfredo El Pulpo del video con Danna?

Alfredo Sánchez, mejor conocido como El Pulpo, es un músico y cantante mexicano especializado en el género tropical y la cumbia. Tiene alrededor de 60 y 65 años. Su apodo proviene de su habilidad para tocar los teclados con gran destreza, lo que le permitió convertirse en uno de los intérpretes más reconocidos en el circuito musical popular, sobre todo en estados del país como Veracruz, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.

El Pulpo cuenta con una trayectoria de más de dos décadas, en las que ha recorrido escenarios nacionales e internacionales, acompañado de su grupo y su ballet oficial. Su estilo puede describirse como una pegajosa mezcla entre la tradición tropical con arreglos modernos, lo que le ha dado un lugar destacado en fiestas, ferias y presentaciones masivas.

Además, suele tener mucha cercanía con el público lo que lo ha convertido en un personaje muy querido dentro del género tropical.

¿De qué trata el video que fue filtrado de Alfredo El Pulpo y Danna?

Desde el 12 de mayo comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a Alfredo El Pulpo junto a la bailarina Danna en una situación íntima dentro de una vivienda privada. La grabación muestra a ambos caminar desnudos dentro de la casa que sería del músico.

El clip presuntamente fue obtenido mediante las cámaras de seguridad del lugar y desató rumores que apuntan a que existe una nueva relación sentimental entre los dos.

La polémica se intensificó porque, según los seguidores del grupo El Pulpo Alfredo y sus Teclados, Danna mantenía una amistad cercana con Arleth GM, expareja de Alfredo y también integrante del ballet. Esto generó comentarios sobre que la joven de 22 años supuestamente rompió la amistad entre las dos bailarinas.

Alfredo El Pulpo decidió hablar públicamente de esta polémica y confirmó que está iniciando una relación con Danna. Declaró en una entrevista: “No voy a guardar luto toda mi vida”. Sus palabras se viralizaron y se convirtieron en memes, mientras que Danna optó por no dar declaraciones, lo que aumentó la curiosidad y las críticas de los internautas.