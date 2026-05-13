Tecate Península 2026: Fecha, precios, boletos, cartelera y dónde es el festival

Recientemente, se dio a conocer el cartel oficial que conforma al Tecate Península 2026, el festival más grande de la frontera que una vez más, da de qué hablar al reunir a grandes bandas y artistas mexicanos con estrellas internacionales como Interpol. Ahora te damos todos los detalles del evento.

Fecha y dónde es Tecate Península 2026

El Tecate Península se llevará a cabo este 24 de octubre de 2026 en la Explanada Estadio Caliente, en Tijuana. Será aquí donde se buscará dar una experiencia inolvidable al público, con escenarios monumentales se abrirán paso equipados con la mejor de las tecnologías en iluminación y sonido.

Cartelera oficial del Tecate Península

Fue este 12 de mayo que se dio a conocer el cartel completo que conforma esta edición del evento musical. En esta ocasión, el line up apuesta por la diversidad y al talento legendario, encabezado por las hipnóticas atmósferas de Caifanes y el post-punk elegante de Interpol.

La Explanada del Estadio Caliente vibrará con la energía inagotable de Panteón Rococó y los ritmos envolventes de Enjambre y Siddhartha, mientras que el carnaval se hará presente con la fusión nunca antes vista de Los Auténticos Caligaris.

Pero eso no es todo: la melancolía pop de Julieta Venegas hará de las suyas, mientras que el viaje musical se extenderá por horizontes contemporáneos con Cuco y Ximena Sariñana.

Rindiendo tributo a la identidad local. estará el sonido icónico de Nortec: Bostich + Fussible. La jornada se completará con las propuestas frescas de Midnight Generation, Bruses, Los Rabanes, Olivia Wald y Percance.

Precios y boletos

Días antes de la revelación del cartel, se abrió la venta Early Bird, donde varios fans del festival compraron sin saber qué bandas asistirían, lo que logró un sold out de las localidades que en ese momento se encontraban a un precio especial.

En esta ocasión, hay tres tipos de boleto: general, preferente y VIP, el cual te da diferentes beneficios de acuerdo con cómo quieres que sea tu experiencia. Te dejamos qué contiene cada uno de los pases a continuación:

GENERAL

Acceso al festival

Vista a los escenarios principales

Baños

Zona de foodtrucks

Actividades

PREFERENTE

Pit frente a los escenarios principales

Acceso al festival

Baños

Zona de foodtrucks

Actividades

VIP

Carril exclusivo de acceso al festival

Zona exclusiva lateral frente a los escenarios Baños VIP

Zona de foodtrucks exclusiva

Acceso al festival

Vista a los escenarios principales

Actividades

Cabe mencionar que para la etapa EarlyBird, los accesos tuvieron un costo que iba de los mil 210 pesos mexicanos hasta los 2 mil 660 pesos, por lo que se puede esperar que los costos para las siguientes fases sean mayores.

Este 15 de mayo arranca la preventa Banamex para tarjetahabientes de dicha entidad bancaria, mientras que el 16 de mayo a partir de las 14:00 horas, dará inicio la venta general del Tecate Península.