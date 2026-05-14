Cuba acusa de bloqueo energético genocida a EU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de profundizar la crisis energética que enfrenta la isla mediante un “genocida bloqueo energético” que, afirmó, impide la importación de combustibles y agrava los prolongados apagones que afectan a millones de habitantes.

A través de redes sociales, el mandatario aseguró que el “cerco energético” impuesto por Washington asfixia al país mediante amenazas arancelarias contra cualquier nación que intente abastecer de crudo a Cuba. Miguel Díaz-Canel rechazó que la emergencia responda a errores internos y sostuvo que forma parte de una estrategia orientada a elevar las carencias para presionar socialmente contra el gobierno.

La estatal Unión Eléctrica informó ayer el déficit de generación provocará afectaciones simultáneas de hasta 63 por ciento del territorio nacional, una de las cifras más altas registradas desde 2022.

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A su vez, Washington reiteró su oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa. La Habana desestimó el anuncio y sostuvo que las sanciones estadounidenses son el origen principal del colapso que enfrenta la nación.