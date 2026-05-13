Donald Trump se reúne con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de China; inician conversaciones

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en el Gran Salón del Pueblo de China para comenzar con conversaciones de alto riesgo.

Se informó que Trump busca centrar la conversación bilateral en el comercio y acuerdos para que China compre más productos agrícolas y aviones de pasajeros, creando un consejo para abordar sus diferencias y evitar una repetición de la guerra comercial que se desató el año pasado tras las subidas arancelarias de Trump.

La visita ocurrió en un momento delicado para la presidencia de Trump, ya que su popularidad en casa se ha visto lastrada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento de la inflación como consecuencia de ese conflicto.

TE RECOMENDAMOS: Hay una muerte Nuevo brote de norovirus deja a mil 700 personas confinadas en un crucero en Francia

Se informó que Trump busca centrar la conversación bilateral en el comercio y acuerdos para que China compre más productos agrícolas. ı Foto: Reuters.

Es probable que Xi mencione la decisión de Estados Unidos de vender armas a Taiwán, una isla autogobernada que Pekín reclama como territorio propio. Trump autorizó en diciembre un paquete de armas de 11 mil millones de dólares para Taiwán, pero aún no ha avanzado con la entrega.

La guerra con Irán probablemente también será un tema clave. Antes de las reuniones, Trump esperaba que China utilizara su considerable influencia para presionar a Irán a aceptar los términos estadounidenses para poner fin a la guerra de dos meses o reabrir el crítico Estrecho de Ormuz, pero ha moderado esas peticiones antes de la cumbre.

Así recibieron a Trump en China

Tras aterrizar en Pekín para una elaborada ceremonia de bienvenida el miércoles por la noche, Trump fue recibido a la mañana siguiente por el líder chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, un imponente edificio en la Plaza de Tiananmen que alberga la legislatura china.

Ambos se dieron la mano al principio y charlaron brevemente, con Trump dando una palmada en el brazo de Xi antes de posar para fotos.

A continuación, los cañones retumbaron en un saludo de bienvenida a Trump y una banda tocó el Estandarte Estrellado. Siguiendo las instrucciones de un miembro militar armado que pisaba ganso y portaba espada, Xi y Trump fueron a inspeccionar una guardia de honor militar.

Tiananmen fue autorizado para el evento, sin movimiento en la plaza salvo funcionarios y prensa, así como personal militar que desfiló tras la llegada de Trump. El salón contaba con enormes escaleras alfombradas de rojo y enormes extensiones de mármol, donde los soldados colgaban grandes banderas americanas y chinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR