Zapatero, expresidente español, es investigado por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional de España investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias dentro del denominado caso Plus Ultra, investigación que analiza el rescate público otorgado a la aerolínea durante la pandemia de COVID-19.

El tribunal informó este martes que agentes realizaron registros en la oficina de Zapatero en Madrid y en otras tres sociedades mercantiles vinculadas al caso. Además, el exmandatario fue citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Vinculan a Zapatero con millonario rescate de aerolínea

De acuerdo con el auto del juez instructor José Luis Calama, la investigación apunta a la existencia de una supuesta estructura “estable y jerarquizada” que habría estado liderada por Zapatero con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante el uso de influencias políticas y contactos dentro de la administración pública.

🇪🇸 | Imputado por la Audiencia Nacional el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero por liderar una trama de tráfico de influencias en el «caso Plus Ultra».



La UDEF registra su despacho y varias empresas vinculadas a su entorno por supuestas comisiones relacionadas… pic.twitter.com/PxGai1J0Cx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2026

Según el magistrado, la presunta red habría operado para favorecer a terceros interesados, principalmente a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La resolución judicial sostiene que se habrían empleado sociedades instrumentales, contratos de asesoría y canales financieros opacos para canalizar recursos y ocultar movimientos económicos.

Asimismo, el juez considera que existen indicios de posibles operaciones de blanqueo de capitales.

Entre los señalamientos incluidos en la investigación se menciona que el entorno del expresidente habría recibido cerca de 1.95 millones de euros procedentes de empresas bajo análisis y que también se habrían realizado gestiones relacionadas con autorizaciones de vuelos de Plus Ultra en Venezuela.

🇪🇸 | El ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de ser imputado por cargos de corrupción:



- Blanqueo de capitales

- Formación de una organización criminal

- Falsificación de documentos

- Tráfico de influencias



El caso se refiere a su injerencia en el… pic.twitter.com/2699SK7QZQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2026

Zapatero niega actividades ilegales

Tras conocerse la decisión judicial, Zapatero rechazó las acusaciones y aseguró que todas sus actividades públicas y privadas se han desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad”.

Además, negó haber intervenido en el rescate de la compañía aérea, y dijo que “jamás” realizó ninguna gestión ante administraciones públicas o el sector público relacionada con Plus Ultra.

El caso agrega presión política al gobierno del presidente Pedro Sánchez, aliado histórico de Zapatero, quien enfrenta además otros procesos e investigaciones que involucran a personas de su entorno cercano.

Con información de Reuters y Europa Press.

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