¿Quiénes son los herederos de Isak Andic, dueño de Mango? FOTO

El fundador de Mango, Isak Andic murió el 14 de diciembre del 2024; pero ahora la historia de la repentina muerte del empresario ha dado un giro inesperado, pues se ha detenido a uno de sus hijos por su presunta responsabilidad.

Isak Andic murió luego de haber caído desde aproximadamente 150 metros desde un acantilado ubicado en Collbató, Barcelona; en donde se encontraba de paseo realizando senderismo con uno de sus hijos y principal heredero del grupo textil.

Luego de haber reabierto la investigación en marzo del 2025, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan Andic luego de realizar una investigación de más de un año por posible parricidio.

Detención de Jonathan Andic ı Foto: Alejandro García / Efe

¿Cuántos hijos tiene el fallecido dueño de Mango?

El empresario catalán Isak Andic contrajo matrimonio con Neus Raig Tarragó a finales de los años 70, con quien tuvo tres hijos:

Jonathan Andic, quien nació en 1981y es vicepresidente de MNG Mango Holding, S.A.U, y director de Mango Man Sarah Andic, quien nació en 1984 y es vicepresidenta de MNG Mango Holding, S.A.U., secretaria de Punta Na Holding, S.A. y presidenta de Punta Na, S.A.U. Judith Andic, quien nació en 1997 y es vicepresidenta de MNG Mango Holding, S.A.U.; vocal y apoderada de Punta Na Holding, S.A. y vocal de Punta Na, S.A.U.

Hermanos Andic junto a estatua en honor a su padre ı Foto: Mango

Después de la muerte de su padre, el 95 por ciento de la propiedad de la empresa se dividió enre los tres, y el 5 por ciento restante le corresponden al presidente y consejero delegado, Toni Ruiz.

Luego de haber sido vinculado a prisión provisional, Andic pagó una fianza de un millón de euros para quedar en libertad; sin embargo, se le prohibió la salida de España y se le retiró el pasaporte para evitar fugas.

Las sospechas de la presunta responsabilidad de Jonathan por el homicidio de Isak Andic surgen luego de que la pareja sentimental del empresario, Estefanía Knuth asegurara que existían fuertes disputas entre ambos.

Además de esto, Jonathan Andic brindó declaraciones contradictorias durante los interrogatorios que se le realizarn como testigo, por lo que las sospechas sobre un posible homicidio centradas en él como el responsable incrementaron.

Actualmente Mango es la segunda empresa textil dentro del fast fashion más poderosa de España, y cuenta con 2 mil 900 tiendas alrededor del mundo, generando ingresos de miles de millones de dólares anuales.

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