¿Cómo murió Isak Andic, dueño de Mango?

El primogénito de Isak Andic pagó una fianza de un millón de euros para liberarse, esto tras haber sido detenido por los Mossos d’Esquadra por presuntamente ser responsable de la muerte del dueño de Mango.

Mango es una empresa que se fundó en Barcelona en 1984, y ahora opera en 120 países generando miles de millones anuales; por lo que los tres hijos de Andic heredaron una gran fortuna tras de su muerte.

Luego de que se cerrara la investigación por la muerte del empresario catalán, esta fue reabierta en marzo del 2025 debido a que existían sospechas de un posible homicidio cometido por Jonathan, quien se encontraba con él durante el momento de los hechos.

Isak y Jonathan Andic ı Foto: Especial

¿Cómo murió Isak Andic?

Isak Andic perdió la vida el 14 de diciembre de 2024 luego de haber caído desde un acantilado de más de 150 metros de altura, esto cuando se encontraba dando un paseo con su hijo mayor, Jonathan.

Isak y Jonathan Andik se encontraban realizando la Ruta Subida a Montserrat por las Cuevas de Sanitre de senderismo en Collbató, Catalunya, España, cuando el dueño de Mango cayó.

La caída de 150 metros de altura le provocó la muerte a Isak Andic a los 71 años de edad.

La muerte de Andic fue cofirmada por la empresa, quien anunció que el fallecimiento del presidente no ejecutivo y fundador de Mango fue inesperado, y que esto ocurrió “en un accidente ocurrido este sábado.”

Por su parte el presidente de España, Pedro Sánches envió su pésame a la famlia de Andic tras su muerte en las cuevas de Salnitre de Collbató: “Todo mi cariño y reconocimiento a su gran labor y visión empresarial” se lee en su publicación.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh — MANGO (@Mango) December 14, 2024

Debido a que existían incosistencias en las declaraciones realizadas por Jonathan, las investigaciones para saber cuál había sido la verdadera sazón de la muerte del empresario comenzaron de nuevo.

Dichas investigaciones apuntaron en octubre del 2025 que no se habría tratado de un accidente sino de un posible homicidio, por lo que todo apuntaba a que el posible responsable de este hecho podría ser su primogénito.

¿Quién es la viuda del dueño de Mango?

Isak Andic se casó a finales de la década de los años 70 con Neus Raig Tarragó, con quien tuvo tres hijos: Jonathan Andic, en 1981; Sarah Andic, en 1984; y Judith Andic, en 1997.

Luego de la muerte de Isak, el 95 por ciento de la empresa Mango fue repartida en partes iguales entre los hermanos, mientras que Toni Ruiz, el presidente y consejero delegado de la empresa es el dueño del 5 por ciento restante.

Antes de su muerte, Isak Andic mantuvo una relación amorosa de al menos seis años con Estefanía Knuth, una exgolfista de 53 años de edad que es directora del Grupo Dorn Vallés.

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