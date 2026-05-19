¿Cuál era la fortuna de Isak Andic, dueño de Mango que falleció?

Isak Andic era un empresario catalán de 71 años de edad que perdió la vida tras caer desde una altura de 150 metros cuando se encontraba realizando senderismo en las cuevas de Salnitre de Collbató.

De acuerdo con la información que se conoce, el dueño de Mango se encontraba aquel 14 de diciembre con su hijo mayor, Jonathan Andic, quien recientemente fue detenido por los Mossos d’Esquadra.

Esto luego de que la investigación de hace más de un año señalara que Andic no murió accidentalmente, pues este habría perdido la vida en un homicidio presuntamente cometido por su primogénito.

Jonathan Andic pagó una fianza de un millón de euros para ser liberado, pero le retiraron su pasaporte y le prohibieron salir del país mientras las investigaciones del homicidio de su padre continúan.

Jonathan Andic surt en llibertat provisional minuts després de pagar la fiança d'un milió d'euros per eludir l'ingrés a la presó.



Està acusat d'homicidi per la mort del seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango https://t.co/aNJGWeWjzh pic.twitter.com/AOJvaJAoXF — 3CatInfo (@3CatInfo) May 19, 2026

¿A cuánto asciende la fortuna de Isak Andic?

Se estima que la fortuna del fundador de Mango, Isak Andic era de unos 4 mil 500 millones de dólares; y luego de su muerte, esta fortuna fue dividida en partes iguales entre sus tres hijos.

Quien fue la pareja sentimental de Isak Andic por seis años, Estefanía Knuth, interpuso una demanda contra Jonatha, Sarah y Judith, pues externó que debía percibir 70 millones de euros como parte de la herencia.

Por medio de redes sociales, la cuenta oficial de Mango confirmó la muerte de su fundador y director no ejecutivo, y apuntaron que su fallecimiento fue inesperado pues ocurrió tras un accidente.

“Isak fue un ejemplo para todos nosotros. Dedicó su vida a Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su firme compromiso con los valores que él mismo inculcó en nuestra empresa” se lee en la publicación.

Isak Andic ı Foto: Mango

Asimismo, apuntaron que el legado de Andic refleja los logros del proyecto empresarial que se marcó por el éxito; además, destacaron la calidad humana, cariñom afecto y cercanía que demostraba hacia toda la organización.

Aseguraron que su partida dejó un gran vacío en todos, pues consideraron que “todos nosotros somos, de alguna manera, su legado y testimonio de sus logros”, por lo que sostuvieron que cuplirían y se asegurarían que Mango continúe siendo el proyecto del que se sentiría orgulloso.

Además, el presidente de España, Pedro Sánchez envió su pésame a los familiares de Andic, y confirmó que su muerte fue resultado de una caída cuando realizaba la Ruta Subida a Montserrat.

Mi pésame a la familia de Isak Andic, fundador de Mango, ante su trágica muerte en un accidente en las cuevas de Salnitre de Collbató.



Todo mi cariño y reconocimiento a su gran labor y visión empresarial, que ha convertido a esta firma española en un referente mundial en la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 14, 2024

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