Bono de Ingreso Mínimo Integral de Trabajadores: ¿Cómo se distribuirá el pago por el Sistema Patria?

Las y los trabajadores activos de la administración pública de Venezuela se encuentran a la expectativa de recibir el aumento correspondiente al Bono de Ingreso Mínimo Integral de Trabajadores del Sistema Patria.

Esto luego de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez dijera que se tendría un aumento de 50 dólares, por lo que ahora los tranajadores activos percibirán 200 dólares mensuales indexados.

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela tendría el mejor salario de América Latina, pues dijo que “el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares”, por lo que este sería el aumento más importante de los últimos años.

¿Cómo se distribuirá el pago de ingreso por el Sistema Patria?

Hasta el momento no se ha publicado el decreto anunciado por Delcy Rodríguez en la Gaceta Oficial, por lo que los detalles correspondientes al aumento que se anunció el 30 de abril aún no son confirmados.

Sin embargo, de acuerdo con el medio Venezuela News, el cronograma de pagos del Sistema Patria podría ser el siguiente:

Bono Guerra Económica : 150 dólares indexados dispersados en el monedero electrónico de manera automática del 15 de mayo al 30 de mayo

Cestaticket : 40 dólares para los trabajadores activos y algunos jubilados el 29 de mayo

Bono por Responsabilidad Profesional: 40 o 60 dólares adicionales para licenciados e ingenieros

El diputado y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Oswaldo Vera informó que se mantiene reuniones para llegar a acuerdos de materia salarial.

Debido a esto, se mantiene la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, y el Foro de Diálogo Social auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); para hablar sobre las pensiones, salud y los tabuladores del sector público.

#ATENCION|| Inicia la entrega del #IngresoIntegralTrabajadores correspondiente al mes de mayo, aprobado por nuestra Presidenta (E) @delcirodriguezv, a través de la #PlataformaPatria.#LosQueremosdeVuelta pic.twitter.com/yU3i9K7lxl — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 15, 2026

El Sistema Patria brinda diversos subsidios, bonos y programas sociales a las personas que residen en Venezuela de manera directa, con la finalidad de que se garantice la eficiencia y control de los recursos.

Las y los beneficiarios de los diversos apoyos del Sistema Patria deben mantenerse activos en la plataforma para asegurar que recibirán el pago correspondiente a cada uno de estos.

La dispersión de los recursos se realiza de manera gradual, y quienes lo reciban pueden recibir una notificación por medio de veMonedero, o con un mensaje de texto SMS enviado desde el número 67373.

El monedero del Sistema Patria se puede utilizar para realizar transferencias a diversas instituciones bancarias, e incluso se puede realizar el pago de algunos servicios.

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