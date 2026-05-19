Nuestros socios tendrán que responder con fuerza ante el Cártel de Sinaloa y Hezbolá: Secretario del Tesoro de EU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados internacionales de Washington responder con “fuerza” frente a organizaciones consideradas amenazas para la seguridad global, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el grupo libanés Hezbolá.

Durante su participación en la conferencia internacional “No Money for Terror”, celebrada en París, el funcionario estadounidense aseguró que los países aliados deberán endurecer las acciones contra redes criminales, terrorismo y financiamiento ilícito.

“Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”, declaró Bessent.

🚨EU no se detendrá hasta desmantelar a los cárteles mexicanos y la red de narcopolíticos que los protegen



Así lo advierte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent



Pone al Cártel de Sinaloa al nivel de grupos terroristas como Hezbolá. Esto no es un juego pic.twitter.com/DRu0ZwUF3U — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 19, 2026

El mensaje fue dirigido principalmente a las naciones aliadas de Estados Unidos, incluyendo a integrantes del G7 y países europeos, a quienes Washington busca sumar a su estrategia de presión financiera y judicial contra organizaciones criminales y grupos vinculados al terrorismo.

De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos continuará impulsando sanciones, bloqueos de activos y cooperación internacional para combatir estructuras que faciliten actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento extremista.

Las declaraciones ocurren en medio del endurecimiento de la política estadounidense contra el Cártel de Sinaloa, señalado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.

En los últimos meses, el Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra empresas, operadores financieros y redes de suministro químico presuntamente ligadas al grupo criminal mexicano, como parte de la ofensiva para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas.

El discurso de la administración estadounidense también refleja un cambio en la narrativa de seguridad internacional, al colocar a los cárteles mexicanos dentro de un esquema similar al utilizado para combatir organizaciones terroristas y redes de financiamiento global.

Además, las declaraciones de Scott Bessent se producen mientras autoridades estadounidenses mantienen investigaciones abiertas sobre presuntos vínculos entre operadores políticos y estructuras del narcotráfico en México, particularmente en Sinaloa, situación que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

Por su parte, el gobierno mexicano ha reiterado que mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque ha rechazado acusaciones sin pruebas judiciales presentadas formalmente ante autoridades nacionales.

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MSL