Senado de EU aprueba proyecto que busca limitar operaciones militares de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos volvió a encender el debate sobre los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto. Este martes, legisladores avanzaron en una resolución que busca frenar la capacidad de Donald Trump para mantener operaciones militares contra Irán sin autorización directa del Congreso.

La medida fue impulsada principalmente por demócratas, aunque también recibió apoyo de algunos republicanos que comenzaron a cuestionar el alcance de las decisiones militares del mandatario.

La votación salió adelante con 50 votos a favor y 47 en contra, permitiendo que el Senado pueda discutir formalmente en las próximas semanas si Trump debe poner fin a la campaña militar o solicitar permiso del Congreso para continuarla.

🚨El Senado de EU aprueba una resolución para limitar la facultad del presidente Donald Trump de realizar operaciones militares contra Irán.



La medida establece que cualquier expansión de las acciones bélicas requiere autorización previa del Congreso.pic.twitter.com/6Wgczuetnj — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

El tema ha tomado fuerza debido a las tensiones entre Washington y Teherán, así como por las críticas de legisladores que consideran que la Casa Blanca ha excedido sus facultades constitucionales.

Los promotores de la resolución sostienen que el Congreso es el único órgano con autoridad para declarar una guerra y que el presidente no puede extender indefinidamente acciones militares sin supervisión legislativa.

La iniciativa está basada en la llamada Resolución de Poderes de Guerra de 1973, creada precisamente para limitar la capacidad del presidente estadounidense de involucrar al país en conflictos armados sin aprobación del Capitolio. La ley establece que el Ejecutivo debe informar al Congreso sobre operaciones militares y obtener autorización si las hostilidades se prolongan más allá de cierto periodo.

Aunque el avance de la propuesta representa un golpe político para Trump, todavía enfrenta un camino complicado. La resolución tendría que superar nuevos votos en ambas cámaras y, eventualmente, evitar un posible veto presidencial. Además, la mayoría republicana sigue respaldando la postura de la Casa Blanca respecto a Irán.

La discusión refleja una creciente división en Washington sobre el papel de Estados Unidos en Medio Oriente y sobre hasta dónde puede llegar el presidente en decisiones militares sin pasar por el Congreso.

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MSL