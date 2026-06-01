Día del Padre: Frases e imágenes para enviar a mi amigo por WhatsApp

Frases para enviar por WhatsApp por el Día del Padre

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio, por lo que este 2026 podrás enviar mensajes emotivos a tus familiares y amigos el 21 de junio para recordarles la importante labor que desempeñan en la sociedad.

Los padres de familia juegan un rol importante en las familias, pues son quienes brindan una guía, cariño y consejos a todos los menores de edad que forman parte de las nuevas generaciones.

Hay muchas personas que pese a no ser padres biológicos también han adquirido el rol de padres en la vida de muchas personas, por lo que este Día del Padre también es una oportunidad para celebrarlos y agradecerles.

En Tailandia, un padre, como era obligatorio llevar zapatillas blancas el día del deporte, mandó a su hijo pequeño al colegio con calcetines blancos puestos sobre unas zapatillas negras pic.twitter.com/R2ytdnegkB — Vive con Propósito. (@PropositoyVida) May 28, 2026

Frases e imágenes del Día del Padre para enviar por WhatsApp

En La Razón te compartimos algunas frases que puedes enviar por WhatsApp a tu amigo, hermano, tío, abuelo o persona favorita este 21 de junio por el Día del Padre:

Gracias por ser un ejemplo a seguir y por brindar tu apoyo. ¡Feliz Día del Padre!

El amor, apoyo y consejos que das no solo a tus hijos sino a los demás marcan una diferencia. Gracias por ser tan importante.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Gracias por ser quien me da raíces para crecer y alas para volar, eres el mejor papá del mundo.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

No podría pedir a un mejor padre, gracias por ser mi super héroe y mi mejor amigo.

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Eres un pilar importante para tu familia y amigos, gracias por ser un papá extraordinario.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Tu esfuerzo, sacrificio y protección son la mejor bendición. Gracias por ser un buen padre.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Eres el mejor compañero de vida, te amo.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

El regalo más grande de la vida es que tú seas mi apá, gracias por todo tu amor.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Estoy agradecida con todo lo que me das no sólo en este Día del Padre, sino todos los días.

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Feliz día papá, tus abrazos siempre serán el refugio para mis tiempos difíciles.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

En este día quiero que recuerdes que eres una de las personas más importantes para mi, gracias por ser un gran padre.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Aunque la vida no nos haya hecho ser familiares de sangre tú decidiste ser mi figura paterna, y eso es lo mejor que me pudo haber pasado.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

Mi amor por ti no tiene precio, gracias por ser una gran persona, un ejemplo a seguir y un padre excepcional.

Imágenes para enviar el Día del Padre ı Foto: Redes Sociales

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