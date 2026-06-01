Día del Padre: Frases e imágenes para enviar a mi amigo por WhatsApp

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio, por lo que este 2026 podrás enviar mensajes emotivos a tus familiares y amigos el 21 de junio para recordarles la importante labor que desempeñan en la sociedad.
Los padres de familia juegan un rol importante en las familias, pues son quienes brindan una guía, cariño y consejos a todos los menores de edad que forman parte de las nuevas generaciones.
Hay muchas personas que pese a no ser padres biológicos también han adquirido el rol de padres en la vida de muchas personas, por lo que este Día del Padre también es una oportunidad para celebrarlos y agradecerles.
Frases e imágenes del Día del Padre para enviar por WhatsApp
En La Razón te compartimos algunas frases que puedes enviar por WhatsApp a tu amigo, hermano, tío, abuelo o persona favorita este 21 de junio por el Día del Padre:
- Gracias por ser un ejemplo a seguir y por brindar tu apoyo. ¡Feliz Día del Padre!
- El amor, apoyo y consejos que das no solo a tus hijos sino a los demás marcan una diferencia. Gracias por ser tan importante.
- Gracias por ser quien me da raíces para crecer y alas para volar, eres el mejor papá del mundo.
- No podría pedir a un mejor padre, gracias por ser mi super héroe y mi mejor amigo.
- Eres un pilar importante para tu familia y amigos, gracias por ser un papá extraordinario.
- Tu esfuerzo, sacrificio y protección son la mejor bendición. Gracias por ser un buen padre.
- Eres el mejor compañero de vida, te amo.
- El regalo más grande de la vida es que tú seas mi apá, gracias por todo tu amor.
- Estoy agradecida con todo lo que me das no sólo en este Día del Padre, sino todos los días.
- Feliz día papá, tus abrazos siempre serán el refugio para mis tiempos difíciles.
- En este día quiero que recuerdes que eres una de las personas más importantes para mi, gracias por ser un gran padre.
- Aunque la vida no nos haya hecho ser familiares de sangre tú decidiste ser mi figura paterna, y eso es lo mejor que me pudo haber pasado.
- Mi amor por ti no tiene precio, gracias por ser una gran persona, un ejemplo a seguir y un padre excepcional.
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