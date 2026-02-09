¡OFICIAL! Panini revela todos los detalles exclusivos para el lanzamiento del nuevo álbum del Mundial 2026

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y, como es una costumbre cada cuatro años, la marca Panini saca a la venta el álbum para que todos los aficionados reúnan las estampas de las 48 selecciones que participarán en el torneo de la FIFA.

A poco menos de un mes de conocer a todos los equipos que participarán en el Mundial 2026, Panini reveló algunos detalles sobre el lanzamiento del álbum, el cual está presupuestado para ser después de marzo, cuando termine el repechaje tanto de la UEFA como intercontinental.

Panini da detalles sobre el lanzamiento del álbum del Mundial 2026

Estamos a unas cuantas semanas de conocer a los últimos equipos invitados a la Copa del Mundo del 2026 y Panini dio a conocer algunos detalles sobre el lanzamiento del álbum, los cuales son importantes para todos los aficionados que lo vayan a adquirir.

“En Panini reconocemos la enorme expectativa que se ha generado alrededor de nuestro próximo álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 26, y queremos agradecer el entusiasmo de toda la comunidad de coleccionistas. Por ello, es importante aclarar que toda la información oficial relacionada con el álbum, la preventa y el lanzamiento será comunicada única y exclusivamente por Panini México, a través de nuestros canales oficiales”, se puede leer en el comunicado.

Cabe recalcar que el álbum del Mundial 2026 es una pieza de colección que todos los aficionados del futbol esperan cada cuatro años, pues con esto inicia la fiebre de la Copa del Mundo en el globo terraqueo.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo del 2026 en México?

Todo el mundo está esperando la llegada del Mundial 2026, pues es el torneo que paraliza a todo el globo terráqueo por una sola cosa: disfrutar del futbol de selecciones en busca del trofeo más codiciado en la historia del balompié.

El arranque del torneo de la FIFA será el próximo 11 de junio del 2026 cuando la selección mexicana reciba a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, para inaugurar la Copa del Mundo, la tercera que se llevará a cabo en nuestro país.

El conjunto de Javier Aguirre se medirá también ante Corea del Sur y un rival europeo, el cual se definirá hasta marzo en el repechaje, además de que será la primera edición que cuente con 48 selecciones participantes.

DCO