Javier Aguirre enciende alarmas y revela que no tiene listo al equipo para el Mundial 2026 (VIDEO)

Javier Aguirre revela el porcentaje que tienen en su convocatoria para el Mundial 2026.

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones que ya tienen su boleto siguen preparándose de cara al torneo, como México, que tiene sus primeros dos partidos de preparación del año, y Javier Aguirre reveló el porcentaje que tiene definido para su convocatoria final.

El técnico mexicano estuvo en conferencia de prensa previo al partido ante Bolivia y declaró que tiene el 80 por ciento de la lista final definido; haciendo una regla de tres, 21 jugadores son los que ya tienen su boleto asegurado para disputar el Mundial del 2026, así que solo quedan seis lugares en el barco de la Selección Mexicana.

“Ejemplares, han convivido hasta con siete porteros constantes y han sido ejemplares en su conducta. Hoy estoy muy tranquilo en esa posición, muy tranquilo. Ayer comentaba con unos colegas bolivianos que las cifras son de un 80 por ciento de la lista final. Sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería”, comentó Javier Aguirre.

POCAS DUDAS

Javier Aguirre reconoce en Bolivia que tiene pocas dudas para la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial.

Richard Ledezma, el lateral de Chivas que amarra su lugar en el Mundial 2026

Solo jugadores de la Liga MX fueron llamados para los primeros dos partidos amistosos del año de la Selección Mexicana, una lista de 27 futbolistas donde está el nombre de Richard Ledezma, el lateral de las Chivas que parece tener su lugar para el Mundial 2026.

El defensa mexicoestadounidense decidió representar a México y tuvo su debut con el Tricolor en el partido ante Panamá, jugando los 90 minutos del encuentro y dejando una gran actuación en el campo de juego, por la que podría ganarse uno de los 26 lugares en la convocatoria final de Javier Aguirre.

El lateral de 25 años se llevó los reflectores durante el primer tiempo después de poner un gran centro al corazón del área de Panamá, el cual no supo aprovechar Germán Berterame y mandó la esférica por un lado del marco rival.

Richard Ledezma, orgulloso de vestir nuestros colores. 🇲🇽



#SomosMexico

*Publicidad para México* pic.twitter.com/ykNrrqc5qm — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

México busca enfrentarse a Brasil antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana aún tiene dos encuentros en la Fecha FIFA de marzo, ante Portugal en el Estadio Azteca y contra Bélgica en Estados Unidos, pero los directivos quieren un partido amistoso más antes de iniciar la Copa del Mundo del 2026.

El conjunto de Javier Aguirre busca enfrentarse ante la Selección de Brasil semanas antes del inicio del Mundial del 2026, un encuentro en el que podríamos ver a los 26 jugadores de la convocatoria final por el tiempo restante para el torneo de la FIFA.

Por lo mientras, los encuentros restantes para el Tricolor antes de la Copa del Mundo son ante Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica.

