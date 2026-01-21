Alemania no iría al Mundial 2026 por esta dura razón que involucra a Donald Trump ¡GOLPE DURO A LA FIFA!

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero seis meses antes de la destacada competencia, la Selección de Alemania está analizando bajarse del torneo por los problemas políticos que están surgiendo con Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Con información de la agencia AFP News, Alemania ya está analizando su baja del Mundial 2026 si Estados Unidos invade Groenlandia como el mandatario estadounidense lo ha comentado en las últimas semanas, pues esto provocaría una guerra comercial entre el país vecino y la Unión Europea, poniendo en peligro la participación de varias selecciones del viejo continente.

Con el paso de los días, este tema ha sido incluido en la agenda diaria de Alemania, además de estar atentos a lo que ocurre y las novedades que hay sobre las amenazas de Donald Trump de invadir Groenlandia, que actualmente le pertenece a Dinamarca.

Mit der Schweiz steht unser nächster WM-Vorbereitungsgegner fest. 🤝



ℹ️ Drei Tage später folgt unser Heimspiel in Stuttgart, der Gegner ist noch offen. Der ursprünglich geplante Gegner Elfenbeinküste wurde in unsere WM-Vorrundengruppe gelost.#dfbteam #fifawc26 pic.twitter.com/IG2YBCI73o — DFB-Team (@DFB_Team) December 8, 2025

Donald Trump recibió el Premio FIFA de la Paz

Con la noticia de una posible baja del Mundial del 2026 por parte de la Selección de Alemania, la afición recuerda con claridad lo ocurrido en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo el pasado 5 de diciembre del 2025, donde Donald Trump recibió el Premio FIFA de la Paz por parte de Gianni Infantino.

Después de ser galardonado en un escenario de foco mundial, Donald Trump meses después invadió Venezuela para sacar a Nicolás Maduro de su país y ahora amenaza con invadir Groenlandia, todo esto a seis meses de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá.

Esto es una terrible noticia para el organismo que rige Gianni Infantino, pues el país que más partidos alberga del Mundial del 2026 está teniendo serios problemas políticos que pueden afectar al torneo, pues con la noticia de Alemania analizando bajarse de la Copa del Mundo, el certamen perdería un candidato al título.

Unsere Gruppe für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada 👇️



ℹ️ Alle WM-Spiele seht ihr live bei Magenta TV, ausgewählte Spiele bei ARD und ZDF. pic.twitter.com/DeZvDKrn4a — DFB-Team (@DFB_Team) December 5, 2025

Si Alemania no se baja del Mundial 2026, estos serán sus rivales en el torneo

Alemania también comienza su preparación final de cara al Mundial 2026, si es que no deciden bajarse del torneo por los problemas políticos que hay entre Estados Unidos y Groenlandia, razón por la que están meditando su decisión.

En caso de que todo salga bien y los germanos asistan al torneo de la FIFA, se medirán ante tres selecciones que no deberían complicar el pase a dieciseisavos de final, pues los cuatro veces campeones del mundo se verán las caras con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en la fase de grupos.

A pesar de no estar en el top 4 del ranking FIFA, Alemania es una de las favoritas a llevarse el título, pues pueden dar la sorpresa en la fase final y colarse al partido por el título, el cual se jugará en la cancha del MetLife Stadium.

DCO