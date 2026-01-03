El mensaje de Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 que la gente recuerda tras el ataque a Venezuela (VIDEO)

Donald Trump mandó un mensaje en el sorteo del Mundial 2026 que la afición no olvida.

Latinoamérica se levantó este sábado con la noticia del ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela para sacar del país al mandatario Nicolás Maduro; sin embargo, tras los bombardeos por parte del cuerpo militar de E.U., los aficionados del futbol recordaron el mensaje que Donald Trump dio durante el sorteo del Mundial del 2026.

Durante el evento realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el presidente de los Estados Unidos fue llamado al escenario para recibir el premio de la paz por parte de la FIFA, en donde dio un discurso sobre que el mundo ahora era un lugar más seguro.

“Pero lo más importante es que solo quiero agradecer a todos; el mundo es un lugar más seguro ahora. Los Estados Unidos no lo estaban haciendo muy bien hace un año y ahora tengo que decir que somos el país más caliente en cualquier parte del mundo y lo mantendremos así. Gracias a todos, diviértete, Gianni (Infantino)”, comentó Donald Trump en el sorteo.

TE RECOMENDAMOS: Boxeo Anthony Joshua regresa al Reino Unido tras accidente mortal en Nigeria

“El mundo es más seguro ahora”, decía Donald Trump apenas en diciembre pasado en Washington, cuando FIFA le entregó un premio por la paz. pic.twitter.com/3dq7l0Vsu6 — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 3, 2026

Estados Unidos ataca Venezuela, ¿peligra su participación en el Mundial 2026?

El gobierno de Estados Unidos decidió atacar Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero y sacar del país centroamericano al presidente Nicolás Maduro; este suceso ocurrió a seis meses de iniciar la edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA.

El territorio estadounidense es la principal sede del torneo internacional, pues será en el país vecino donde se lleve a cabo la mayoría de los partidos del certamen, así que varios reportes indican que el reglamento de la FIFA indica que Estados Unidos podría quedar inhabilitado para recibir el Mundial del 2026.

Con esto también su selección debería ser expulsada de todas las competencias internacionales, algo que ocurrió hace unos años con Rusia, país que es gobernado por Vladimir Putin, pero que no puede entrar en ninguna competencia, como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos, por la guerra que inició contra Ucrania. Sin embargo, se ve difícil que Estados Unidos se vea castigado por la FIFA, por la buena relación de Gianni Infantino con Donald Trump.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026 de la FIFA?

El año mundialista inició muy fuerte con el ataque de Estados Unidos a Venezuela, después de varias advertencias por parte del presidente Donald Trump hacia el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Pero este terrible suceso ocurrió a seis meses de iniciar la Copa del Mundo de la FIFA, torneo que arranca el próximo jueves 11 de junio del 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos también advirtió a Claudia Sheinbaum por el tema de los cárteles en México, pues Trump comentó que ellos son los que gobiernan el país y no la presidenta mexicana.

DCO