Los tremendos números de Julián Quiñones en Arabia Saudita que asegurarían su lugar en el Mundial 2026

Julián Quiñones es doble bicampeón de la Liga MX y tiene seis títulos del futbol mexicano; es por eso que el naturalizado decidió cambiar de rumbos y mudarse a Arabia Saudita para ser jugador del AlQadsiah Saudi Club, aunque esto no es del agrado de Javier Aguirre.

En una entrevista, el entrenador mexicano dejó en claro que nadie ve la liga profesional de Arabia Saudita, además de que sintoniza los partidos de ese torneo por obligación de seguir al mexicano que se encuentra allá, pero que ninguna persona disfruta del futbol en Medio Oriente.

En la última convocatoria del 2025 de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no llamó a Julián Quiñones, a pesar de que el mexicocolombiano está en un gran momento en Arabia Saudita, pues los números que presenta son dignos para formar parte del Tricolor durante el Mundial del 2026.

Es impresionante cómo Julián Quiñones se entiende a la perfección con cualquier delantero que le ponen de compañero, ya lo hizo con Julio Furch, Henry Martín, Aubameyang y ahora con Mateo Retegui🔥



El mexicano es un crack absoluto🇲🇽❤️



Estos son los números que presume Julián Quiñones en Arabia Saudita

Julián Quiñones llegó en julio del 2024 al AlQadsiah Saudi Club y, después de poco más de un año, el delantero mexicano presume tremendos números en la liga profesional de Arabia Saudita que son para que el naturalizado sea convocado a la Selección Mexicana en el próximo Mundial.

De momento, el exjugador del América y Atlas lleva 45 contribuciones de gol en 45 partidos, es decir, que en cada encuentro que ha jugado con el AlQadsiah, Julián Quiñones ha participado en un gol de su equipo, ya sea anotando o asistiendo.

Para ser más exacto, Julián Quiñones ha conseguido 36 goles en su paso por Arabia Saudita y nueve asistencias, números de escándalo para su primer año y medio en Medio Oriente; sin embargo, que juegue en la denominada ‘liga de camellos’ no es del agrado de Javier Aguirre.

Julián Quiñones la está rompiendo en Arabia, hoy volvió a anotar gol y ya lleva 45 G+A en 45 partidos con el Al Qadsiah🤯🔥🇲🇽



Pero el Vasco Aguirre dice que no ve la liga árabe, es una vergüenza😡



¿Julián Quiñones podría estar en la lista de convocados para el Mundial 2026?

Julián Quiñones no se da por vencido en busca de ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial del 2026, el cual sería muy importante para el naturalizado mexicano, pues podría pisar de nuevo la cancha del Estadio Azteca, donde se proclamó campeón de la Liga MX con el América.

El delantero que juega en Arabia Saudita tiene la oportunidad de ser llamado por el técnico mexicano; la única piedra en el camino para él es la idea que Aguirre tiene de la liga de Arabia Saudita, la cual es que nadie ve ese torneo.

Sin embargo, de todos los delanteros que ha llamado el ‘Vasco’ Aguirre durante su preparación para la Copa del Mundo, Julián Quiñones podría ser el que se encuentra en mejor momento futbolístico junto a Alexis Vega y Raúl Jiménez.

