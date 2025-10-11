Julián Quiñones lanza un fuerte mensaje, que dejaría mal parado a Javier Aguirre; “y no hablo de mí”

Una de las sorpresas de la convocatoria de Javier Aguirre para los juegos de la Fecha FIFA de octubre fue la de Julián Quiñones, quien previo al duelo ante Colombia habló ante los medios de comunicación y ahí lanzó un mensaje, que se entiende como un dardo directo para El Vasco.

Y es que mucho se habla sobre que Quiñones no es del agrado de Aguirre, quien antes del exjugador del América tendría a otros jugadores contemplados, por lo que el hoy elemento del Al Qadsiah de Arabia Saudita dijo que solo le hace falta confianza.

“No sé la verdad. Lo veo que faltan minutos, tal vez unos partidos buenos, unos partidos malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo. A veces hace falta confianza y no hablo de confianza de mí, entonces hay que seguir trabajando para ganarse la confianza y ganarse el trabajo dentro del campo”, dijo.

Cuando se dio su naturalización, muchos pensaban que Julián Quiñones podría ser de gran ayuda a la Selección Mexicana, pero que no ha podido plasmar en el Tricolor el nivel que se le vio en el Atlas y en América.

“Yo siempre vivo el día a día, estoy feliz por la vida que estoy llevando, por el momento que estoy dando, por estar acá en la selección siempre voy a estar agradecido y feliz. El momento se va a dar paso a paso, esperemos llegue mi momento y, cuando llegue, tomarlo”, comentó.

Si bien Javier Aguirre no ha comentado nada, se dice que no tiene tan contemplado a Julián Quiñones para la lista final de la Copa del Mundo 2026, que se realiza el siguiente año con México, Estados Unidos y Canadá como los anfitriones.

Quiñones tendría en la presente Fecha FIFA una de sus últimas oportunidades para llenarle el ojo a Javier Aguirre. El delantero formado en la Liga MX estaría recibiendo minutos en los duelos ante Colombia y Ecuador, para que pueda ganarse un lugar en la lista final para la máxima justa deportiva.

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar un nuevo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, pues como parte de la Fecha FIFA se enfrentan a su similar de Colombia en Texas, en partido amistoso que se realiza en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de la NFL.

México al mando de Javier Aguirre busca seguir sumando buenos rivales para llegar a punto al Mundial que organizarán, por lo que Colombia es un gran rival, ya que avanzó como tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana con 28 puntos y en su último juego goleó 3-0 a Bolivia.

