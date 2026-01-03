¿Se cancela el Mundial 2026 tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela? Esto se sabe AL MOMENTO

Estados Unidos atacó unilateralmente a Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro. La noticia es el centro de atención este sábado 3 de enero, lo que ha destado miles de dudas. Una de ellas es si el Mundial 2026, que tiene como sede el país estadounidense, se realizará con normalidad o corre riesgo de cancelarse.

A lo largo de la historia los conflictos políticos han atravesado y afectado de manera directa a distintos eventos deportivos. Ahora, medios internacionales señalan que el reglamento de la FIFA dice que Estados Unidos podría quedar inhabilitado a realizar la Copa del Mundo 2026 y su selección debe ser expulsada de todas las competencias internacionales.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

El antecedente directo y más cercano es al de Rusia. Cuando el país gobernado por Vladímir Putin inició la guerra con Ucrania, su selección, clubes y deportistas de miles de disciplinas fueron expulsados de toda competencia internacional. Sin embargo, parece complicado que la FIFA pueda castigar a Estados Unidos.

La FIFA, en especial su presidente, Gianni Infantino, tiene una buena relación con Donald Trump y hasta se han encargado de limpiar la imagen del presidente de Estados Unidos. Incluso en el sorteo del Mundial 20206 el manda más fue reconocido con el “Premio FIFA de la Paz”. Unas semanas después ordenó el bombardeo a Venezuela.

Otro punto clave es que el máximo torneo de selecciones inicia el próximo 11 de junio. La falta de tiempo haría que la FIFA no tome acciones en contra de Estados Unidos, que es junto a México y Canadá el anfitrión del Mundial. De hecho tendrán la mayoría de los partidos, de las sedes y la gran final.

El presidente Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una reunión sobre la Copa del Mundo 2026 ı Foto: AP

Estados Unidos ataca Venezuela

Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo sacó del país en una extraordinaria operación nocturna que fue acompañada por una serie de ataques tras meses de creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre la nación sudamericana rica en petróleo.

Estados Unidos está decidiendo los próximos pasos sobre Venezuela, dijo Trump el sábado en entrevista con Fox News, agregando: “Estaremos muy involucrados en ello”.

De momento no queda claro si existe autoridad legal para el ataque. La sorprendente acción militar estadounidense, que sacó del poder al presidente en funciones de una nación, evocó la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos que llevó a la rendición y captura de su líder, Manuel Antonio Noriega, en 1990, exactamente 36 años atrás el sábado.

La secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarían cargos tras una acusación en Nueva York. Bondi prometió en una publicación en redes sociales que la pareja “pronto enfrentará toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de conspiración para cometer “narcoterrorismo”. El Departamento de Justicia estadounidense emitió una nueva acusación el sábado contra Maduro y su esposa por su presunto papel en la conspiración de narcoterrorismo.

aar