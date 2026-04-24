Querétaro derrota al Puebla de visita en el arranque de la última jornada de la Liga MX

La Jornada 17 del Clausura 2026 inició este viernes con el encuentro entre el Puebla y el Querétaro en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso que terminó con la victoria para los Gallos Blancos por marcador de 2-1 con remontada incluida.

El primer gol no tardó en llegar en la Angelópolis; fue al minuto 10 de tiempo corrido cuando Bryan Garnica aprovechó el error de la defensa del Querétaro, que dejó un balón vivo en su campo, y el dorsal ‘27′ de La Franja aprovechó el marco abierto para poner el primero de la noche para los locales.

Bryan Garnica pasó de ser héroe a villano en cinco minutos. Al 15′ de juego realizó una entrada temeraria sobre su contrincante, por lo que se ganó una tarjeta roja tras la revisión en el VAR por parte del árbitro central Salvador Pérez, dejando al Puebla con uno menos con más de 80 minutos por delante.

El equipo de Albert Espigares logró terminar la primera parte con la ventaja en el marcador, pero apenas inició la segunda parte, los Gallos Blancos se fueron con todo al frente en busca del empate.

Al minuto 55 de juego, Ali Ávila apareció solo dentro del área de los camoteros para rematar de cabeza y sin complicaciones al segundo poste de Ricardo Gutiérrez para vencer al portero mexicano, aunque su anotación tuvo que ser revisada por el VAR para darla por válida.

¡Lo empataron los Gallos! 🔥



Ávila cerró la pinza de buena manera. Y con ello, llegó la igualada de @Club_Queretaro ante la Franja. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J17 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/JRDOHeiC4Q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 25, 2026

Querétaro fue mejor que el Puebla durante todo el segundo tiempo gracias a la expulsión en el primer tiempo y al minuto 79 de tiempo corrido Daniel Parra logró la remontada para los Gallos Blancos con un amague nunca antes visto.

El defensa de 26 años recibió la pelota tras el toque de cabeza de Ali Ávila, intentó rematar con la parte externa, pero realizó una bicicleta en el aire, dejando vencido en el campo a Ricardo Gutiérrez y solo tuvo que empujar la esférica con la cabaña abierta.

Ambos equipos no se jugaban nada en este compromiso, pero con la victoria, el Querétaro llega a 20 unidades para estar momentáneamente en el onceavo puesto, aunque aún faltan ocho encuentros por disputarse.

DCO