¿Por qué el Panamá vs México se juega sin el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026?

Desde que se dio a conocer el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, se suponía que todos los encuentros amistosos y de Eliminatorias Mundialistas se jugarían con la esférica que diseñó la marca alemana Adidas; sin embargo, el primer encuentro de México en el 2026 ante Panamá se disputó con una pelota diferente a la de la Copa del Mundo.

Durante la transmisión del encuentro entre estas dos selecciones, Andrés Vaca le realizó la pregunta a Gibrán Araige sobre la pelota del Mundial, a lo que el reportero en cancha de TUDN respondió que la marca de las tres rayas no ha proporcionado los balones de la Copa del Mundo 2026 a la Federación Panameña de Futbol, así que tuvieron que utilizar las esféricas que tenían disponibles en ese momento, los cuáles son de la marca Molten.

Así se marca el ritmo del partido... México registra 72% de posesión en el primer tiempo ante Panamá. 🫡



Dato cortesía de @BeGoMx_ 👊#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/7MfQuxmp3O — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

El Trionda tiene detalles de los tres países que albergarán el Mundial 2026

En el 2025, la FIFA se encargó de presentar varios detalles sobre la Copa del Mundo del 2026, en los que estuvo el balón que se ocupará durante los 104 partidos del torneo internacional, el cual contiene detalles de los tres países que albergan el Mundial de este año.

La esférica tiene una base blanca y el diseño tiene el color azul, verde y rojo, representativo de las banderas de las tres naciones. Estados Unidos está representado por la estrella, México por el águila y Canadá tiene la hoja de maple, además de tener el escudo del Mundial 2026 y el logo de la marca de las tres rayas.

Este es el balón que rodará en la cancha del Estadio Azteca el próximo 11 de junio para el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, además de que se espera que para la fase final, Adidas lance un diseño especial en tonalidades doradas.

Nos fuimos a Chapu con el Trionda de la suerte y estos son los deseos de chilangas y chilangos rumbo a la #CopaMundialFIFA2026™.



¿Tú ya tienes listos los tuyos? 👀#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/oIYObCAlNv — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) January 16, 2026

México se prepara para el Mundial 2026 con cinco partidos en los últimos seis meses

La Selección Mexicana de Javier Aguirre tendrá cinco partidos antes de medirse a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial del 2026; el primero fue ante Panamá, el que terminó ganando el Tricolor por marcador de 1-0 en el tiempo de compensación.

El próximo domingo se medirán ante su similar de Bolivia para terminar su participación en su primera convocatoria del año, encuentros en los que el entrenador mexicano definirá a los últimos lugares de la convocatoria de cara a la Copa del Mundo, y Richard Ledezma es uno de esos futbolistas que puede subirse al barco de México.

En febrero se medirán ante Islandia en la cancha del Estadio La Corregidora y será hasta la Fecha FIFA de marzo cuando tengan sus dos últimos encuentros, ante Portugal en el Estadio Azteca y cierran su preparación enfrentando a Bélgica en Estados Unidos.

DCO