Estas son las monedas conmemorativas del Mundial 2026; conoce todos los detalles sobre ellas

México ya se prepara para recibir el Mundial del 2026 junto a Estados Unidos y Canadá; es por eso que, conforme pasa el tiempo, varias noticias sobre el torneo han salido a la luz. En esta ocasión fue turno de las monedas conmemorativas para celebrar la tercera Copa del Mundo que recibe nuestro país.

Con información de Maru Rojas, periodista de Grupo Fórmula, el Banco de México pondrá a la venta tres monedas conmemorativas, esto después de la autorización del Pleno de la Comisión Permanente para crear una moneda de oro, una de plata y la otra bimetálica. Esto será un gran recuerdo exclusivo para los aficionados al futbol del Mundial del 2026 en nuestro país.

Only 150 days to go until the greatest show in the world. ⏳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LGujBraei9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2026

Estos son los detalles de las tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

México se prepara para afrontar uno de los retos más grandes en los últimos años, recibir la Copa del Mundo del 2026, la tercera en la historia de nuestro país, pero esta vez con 48 selecciones y acompañado de Estados Unidos y Canadá para albergar los 104 partidos del torneo.

La moneda de oro puro ley 0.999 tendrá un valor nominal de hasta 25 pesos y un peso de 7.776 gramos. Estas piezas están pensadas para coleccionistas que lo guarden para venderlo en un futuro, pues en un futuro podría tener un valor mayor.

La moneda de plata de una onza troy tendrá un peso de 31.1 gramos y 40 milímetros de diámetro, además de que su valor nominal será de 10 pesos, que serán muy atractivas para los coleccionistas internacionales y aficionados del futbol.

La última es la moneda bimetálica, que de igual manera será un gran valuarte para los coleccionistas, la cual podrán aumentar a su colección y, en caso de tener estas tres piezas, el valor del trío de monedas juntas podría venderse a un alto precio en el futuro.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en México?

México se prepara para recibir la Copa del Mundo del 2026, que será la tercera vez que nuestro país lo hace, aunque en esta ocasión albergarán el torneo junto a Estados Unidos y Canadá, pero nuestro territorio fue elegido para arrancar la competencia el próximo 11 de junio.

El encuentro inaugural será entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, un encuentro que ya vivimos en la edición de Sudáfrica 2010 y será la primera vez que un partido de inauguración se repita en la historia de los mundiales.

El equipo de Javier Aguirre podría jugar todos sus partidos en México hasta los octavos de final, pues disputarán toda la fase de grupos en suelo azteca y, en caso de avanzar como primer lugar de su grupo, tendrán la dicha de recibir en el Estadio Azteca a su rival de dieciseisavos y octavos de final.

DCO