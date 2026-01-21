Javier Aguirre ya habló con Germán Berterame sobre su llegada al Inter Miami y fue muy claro de cara al Mundial 2026

El entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre, tuvo una charla con los medios de comunicación previo al partido de este jueves ante Panamá en el primer amistoso del 2026. La pregunta obligada fue sobre Germán Berterame y su llegada al Inter Miami de la MLS, a lo que el timonel aseguró que ya habló con el delantero.

“Sí, hablé con él. Le dejé claro que debe tomar la mejor decisión para su carrera y, si el movimiento se da, será una gran oportunidad para él. Me preocupa que, cuando inicie la contratación final, él tenga claro que esta es una transición importante”, relató Javier Aguirre en conferencia.

Aguirre ya habló con Germán Berterame y su probable salida a @InterMiamiCF pic.twitter.com/ff1uK55WNW — PressPort (@PressPortmx) January 22, 2026

Aguirre confía en la decisión de Berterame

Javier Aguirre sabe que tiene que contar con los hombres que pasen por su mejor momento para encarar el Mundial del 2026. En las por su dos ediciones pasadas que ha dirigido a la Selección Mexicana, intentó que su plantel estuviera trabajando desde antes para llegar de la mejor forma física y mental al torneo veraniego. Por lo que aseguró que el tema de Berterame sigue en proceso.

“Es un tema que sigue en curso y, como siempre, esperamos que los jugadores tomen la mejor decisión para su carrera, pero lo importante es que el equipo sigue adelante con sus planes y la preparación para lo que viene”, añadió el entrenador.

Javier Aguirre después del empate entre México y Uruguay en Torreón. ı Foto: AP

Javier Aguirre hablará con algunos entrenadores

Por otra parte, “El Vasco” desea contar con los futbolistas con más tiempo de anticipación y resaltó que, si es necesario, hablará con los entrenadores de los equipos que tienen mexicanos en Europa para que los dejen viajar lo antes posible.

“A veces, si un jugador está en Europa y su equipo ya no pelea por un título ni por el descenso, podemos negociar una salida antes de tiempo. En este caso, si Berterame se va, se discutirá de manera cordial con su equipo, apelando a la buena voluntad del entrenador”, destacó.

México enfrenta a Panamá este jueves a las 19:00 horas y, el próximo domingo, se medirá ante su similar de Bolivia a las 13:30 horas, pues no es Fecha FIFA para convocar a los europeos. Hay que recordar que, para estos dos encuentros, Javier Aguirre sólo podrá contar con futbolistas de la Liga MX.