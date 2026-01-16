Chivas, con 8 jugadores, la base de la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio a conocer la primera lista de convocados del 2026 y las Chivas, el equipo líder del Clausura 2026, es el conjunto de la Liga MX que más aporta jugadores a la Selección Mexicana, con 8 elementos, para los primeros dos encuentros del año.

De los futbolistas del Rebaño Sagrado citados por Javier Aguirre, sorprenden los nombres de Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González, pues son tres jugadores menores de 25 años, y los dos primeros ya portaron los colores del combinado de Estados Unidos en el pasado, pero después de su paso por la Liga MX, decidieron defender los colores de México.

3 selecciones ha dirigido en su carrera como entrenador

Además de los tres futbolistas, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Armando González y Ángel Sepúlveda son otros cinco jugadores rojiblancos que reportarán con Javier Aguirre para pelear por un puesto en el Mundial del 2026.

Con esta noticia, las Chivas rectifican que están teniendo un buen inicio de año y de temporada, pues tras dos jornadas en el Clausura 2026 han logrado seis puntos de la misma cantidad posible para adjudicar el primer puesto de la general y logran ser la base de la Selección Mexicana a meses de la Copa del Mundo.

Además de los ocho elementos del Rebaño Sagrado, Javier Aguirre le da la oportunidad de vestir los colores de la Selección Mexicana a Denzell García, de Juárez, Eduardo Águila del Atlético de San Luis, Everardo López, del Toluca, y Kevin Castañeda, del Tijuana.

El Tricolor viajará a Sudamérica para medirse ante dos selecciones de la Conmebol; primero se verán las caras con Panamá el próximo jueves 22 de enero y tres días después visitará la ciudad de Santa Cruz para enfrentarse ante Bolivia, selección que peleará su boleto al Mundial del 2026 en marzo próximo en el Repechaje Intercontinental.

Estos dos encuentros son los primeros del año para México y en los que el Vasco Aguirre intentará romper una sequía de seis compromisos sin conocer la victoria, pues el Tricolor cerró el 2025 con cuatro empates y dos derrotas; una de ellas fue el 4-0 a manos de Colombia.

Al no ser una fecha FIFA oficial, el entrenador mexicano no pudo convocar a futbolistas de Europa, así que formó su lista de 27 jugadores de la Liga MX, aunque la única excepción fue el mediocampista del Seattle Sounders Obed Vargas, pues la temporada en la MLS aún no inicia.

Por otro lado, tenemos nombres conocidos en la convocatoria de Javier Aguirre, los cuales podrían ya tener un lugar asegurado para el Mundial de junio, que son Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Gilberto Mora y Erik Lira, pero la duda sigue en la delantera, pues Santiago Giménez sigue en recuperación por su lesión y Germán Berterame y Armando La Hormiga González podrían estar peleando el último boleto para la Copa del Mundo de la FIFA.

Después de estas dos pruebas en Sudamérica, Javier Aguirre tendrá que iniciar la preparación para el encuentro ante Islandia, el cual se jugará en la cancha del Estadio La Corregidora el 25 de febrero del 2026, además de los dos compromisos ante Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

Estos cinco cotejos son los últimos para el Tricolor a seis meses de pararse en la cancha del Estadio Azteca el 11 de junio e iniciar su participación en la Copa del Mundo con el partido inaugural ante Sudáfrica, un torneo en el que México busca superar lo realizado en Qatar 2022, cuando terminaron eliminados en fase de grupos.

Esta convocatoria será vital para que Javier Aguirre se enfoque en los jugadores que militan en el futbol mexicano.

Los convocados ı Foto: Especial