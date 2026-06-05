¿Cuál fue el problema de Efraín Juárez con Pumas? Se filtran detalles del pleito del técnico con el equipo

En las últimas horas se dio a conocer que Efraín Juárez presentó su renuncia como entrenador de los Pumas y ahora se han filtrado los desacuerdos que hubo entre el estratega y la directiva, pero la posible llega de un refuerzo fue lo que terminó por provocar toda la sacudida en el Pedregal.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, Juárez tenía muchos problemas con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad, quien habría buscado contratado a Juan José Calero, un fichaje no pedido por ‘Efra’, quien rechazó la llegada del hijo de Miguel Calero.

Efraín Juárez en su presentación con los Pumas ı Foto: Pumas / Cortesía

Un fichaje no pedido tiene a Juárez fuera de Pumas

Según con Récord, se le habría pedido a Efraín Juárez que tuviera en consideración a Juan José Calero, delantero de 27 años de edad con pasado en Sporting FC, Gil Vicente, León y Pachuca, además de Zacatecas de la Liga de Expansión. No se sabe si el hijo del Cóndor, leyenda del Pachuca, será jugador del club capitalino.

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No es la primera vez que Efraín Juárez se va de un equipo por desacuerdos con la directiva. En su experiencia pasada, el entrenador mexicano dio un paso al costado de Atlético Nacional porque el club colombiano fichó a un jugador sin consultárselo. La historia se repite en Pumas.

Además, otro motivo que llevó a Juárez a renunciar del Club Universidad fue que su contrato termina en diciembre y la directiva auriazul no se le acercó para su renovación, a pesar que tenía ganas de quedarse mucho tiempo. Antes de la final de la Liga MX llegó a mencionar que quería ser como el Alex Ferguson de Pumas.

Efraín Juárez en un partido de los Pumas ı Foto: Mexsport

Efraín Juárez sale de Pumas por llamada telefónica

De acuerdo con reportes de diversos medios nacionales, el mexicano Efraín Juárez deja de ser entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto debido a que renunció al cargo por una llamada de telefónica.

“Efraín Juárez se va de Pumas. Renunció por teléfono, y ya nada lo hará cambiar de parecer. Se acabó su proyecto en el Club Universidad. La directiva ya estudia a su reemplazo”, asegura el medio Análisis Puma.

Desde hace semanas se habló de la posibilidad que ‘Efra’ saliera del equipo felino, pero ahora parece ser inminente, pues al parecer hay desacuerdos y diferencias irreconciliables entre Juárez y la dirección deportiva.

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