Pumas se previene ante la salida de Efraín Juárez; busca de emergencia a un viejo conocido

La novela en los Pumas de la UNAM parece estar lejos de terminar, pues recientemente se informó que la directiva universitaria se está blindando y habrían contactado a un viejo conocido de la institución en caso que Efraín Juárez deje la dirección técnica del primer equipo.

Luego de caer en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el interior de los Pumas se sacudió con información que asegura que Efraín Juárez no seguirá como entrenador en el Pedregal. En medio de la incertidumbre se dice que Guillermo Vázquez sería el sucesor en el banquillo felino.

De acuerdo con información de Fernando Cevallos, los altos mandos de Universidad Nacional se comunicó con Guillermo Vázquez ante la posible salida de Juárez. Cabe recordar que Memo es el último entrenador capaz de salir campeón con los auriazules, en el ya lejano 2011.

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Efraín Juárez durante la Liguilla del Clausura 2026 ı Foto: Mexsport

Lo cierto es que Efraín Juárez tiene contrato con Pumas hasta diciembre y de acuerdo con el entorno del entrenador el deseo es cumplir con este acuerdo. Además que no estaría cerrado a una renovación, misma de la cual se dice que el equipo sí planea presentar, por tres años.

“Solo para aclarar, Efrain Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efrain ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, dijo David Baldwin, el agente del entrenador mexicano, en redes sociales.

Pumas no pudo poner fin a su racha de 15 años sin título

Efraín Juárez en el Día de Medios de la Final de la Liga MX ı Foto: Especial

El Club Universidad perdió la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul el pasado 24 de mayo, con lo que los Pumas no pudieron terminar con su racha de 15 años sin campeonato de Primera División.

La última vez que los felinos se consagraron monarcas del futbol mexicano fue en el Clausura 2011 ante Monarcas Morelia, con Guillermo Vázquez de entrenador. El estratega regresó al club a otra final en 2015 ante Tigres, cayendo en CU, pero dejando una de las mejores definiciones por el título.

Efraín Juárez ilusionó a los aficionados con la obtención de un título, pues en el Clausura 2026 hizo del equipo líder general, con récord de puntos en una campaña de torneos cortos de 17 jornadas y siendo la mejor ofensiva. Lamentablemente para los hinchas felinos la octava no llegó, perdieron la final 2-1 ante Cruz Azul, que ganó la décima estrella de la Liga MX.

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