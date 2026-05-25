¿Uriel Antuna se va de Pumas? Esto se sabe hasta el momento y así lo reveló el futbolista

Uriel Antuna dedicó un emotivo mensaje a la afición de Pumas tras la final perdida en el Clausura 2026.

Uriel Antuna le ofreció disculpas a la afición de Pumas por su expulsión en los últimos minutos de la final perdida ante Cruz Azul, y aseguró que no se rendirá hasta que ayude a los auriazules a conseguir su octavo trofeo en la Liga MX, luego del subcampeonato en el Torneo Clausura 2026.

“Querida afición puma. Primero que nada, mil gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. No pienso rendirme hasta salir campeón con este club”, dice parte del mensaje que el Brujo compartió en sus redes sociales.

Uriel Antuna se disculpó con la afición de Pumas tras la final perdida frente a Cruz Azul. ı Foto: IG @urielantuna90

Uriel Antuna resalta la garra que recuperó Pumas

Uriel Antuna se disculpó con la fanaticada felina por el tropiezo ante La Máquina en la final del Clausura 2026, pero destacó que en este torneo el conjunto universitario recuperó la garra que lo había caracterizado.

“También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas”, subrayó el extremo derecho de Gómez Palacio, Durango.

Uriel Antuna externó su confianza en que Pumas volverá fortalecido en el Apertura 2026, además de dejar en claro que él intentará salir campeón con el club las veces que sean necesarias.

“Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años”, enfatizó.

Los números de Uriel Antuna en su primer torneo con Pumas

Uriel Antuna fue el sexto y último refuerzo de Pumas en el recién concluido Clausura 2026. Llegó después de una desafortunada aventura con Tigres, donde sólo hizo un gol en 49 partidos.

En sus primeros meses con los del Pedregal, el Brujo registró tres anotaciones en 22 encuentros, 20 de Liga MX y dos de la Concacaf Champions Cup.

Uriel Antuna recuperó en Pumas la confianza que perdió durante su paso por Tigres, pues con el transcurrir del Clausura 2026 se ganó la confianza del director técnico Efraín Juárez.

EVG