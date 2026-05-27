Se filtra VIDEO de Efraín Juárez insultando a Uriel Antuna en plena final de la Liga MX

Efraín Juárez durante la final de la Liga MX ante Cruz Azul.

Los Pumas tuvieron que presenciar el campeonato del Cruz Azul en su propia cancha. Después de tres días de que esto ocurriera, se filtró un video de Efraín Juárez en el que se puede ver cómo insulta a Uriel Antuna después de que cayó el primer gol de La Máquina.

En el video se puede ver cómo Efraín Juárez le pide a Uriel Antuna que adelante líneas para salir a presionar al defensa del Cruz Azul; sin embargo, la marca del delantero mexicano no fue la esperada por el técnico mexicano. Al final la jugada terminó en autogol de Rubén Duarte, lo que desató la furia del entrenador de Pumas.

Tras el gol del Cruz Azul Efraín Juárez comenzó a gritarle a Uriel Antuna “Te lo dije, te lo dije hijo de put..., te lo dije”. Lamentablemente, los Pumas terminaron perdiendo la final.

El puto Antuna si terminó siendo un Caballo de Troya jajajjajaja.

No presiona bien en el primer gol y se hace expulsar, nos dio la 10ª. pic.twitter.com/t6Jr0cSwxT — 𝑲𝒐𝒃𝒆. 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐𝒏. (@kobe_mercado_) May 27, 2026

Se especuló que Efraín Juárez saldría de Pumas este verano

Después de perder la final de la Liga MX ante el Cruz Azul comenzó a circular la noticia sobre la salida de Efraín Juárez de los Pumas, lo cual generó revuelo en redes sociales ya que el técnico mexicano llevó a los universitarios hasta la final del futbol mexicano.

Sin embargo, después de que la noticia se volvió viral en redes sociales, el agente de Efraín Juárez salió a desmentir este tema, dando a conocer que el técnico mexicano aún tiene contrato con el Club Universidad y cumplirán con el mismo.

Aunque cabe recalcar que uno de los sueños de Efraín Juárez como entrenador es llegar a dirigir a Europa, así que, tras finalizar su contrato o si los Pumas llegan a un acuerdo con algún equipo, podríamos ver al estratega mexicano en el viejo continente.

La reacción de Efraín Juarez al gol de Rotondi al minuto 95 🧍 pic.twitter.com/zEF9xuA2Sj — Hugol ^^ (@Hugol343) May 25, 2026

Uriel Antuna lleva tres finales perdidas en su carrera profesional

Uriel Antuna generó ilusión en la afición mexicana, ya que el delantero mexicano estuvo en las fuerzas básicas del Manchester City y después volvió al país para formar parte de Chivas, Tigres, Cruz Azul y ahora Pumas.

Lamentablemente, para Antuna no ha podido levantar el título de la Liga MX desde su llegada al futbol mexicano en 2020. Con Tigres, Cruz Azul y Pumas logró disputar la final de la Liga MX, pero cayó derrotado en todas sus oportunidades para levantar el título.

De momento continuará jugando con los Pumas, pero en caso de que lleguen fichajes al equipo de Efraín Juárez, el mexicano tendrá que comenzar a mejorar individualmente para no perder su puesto en el once inicial.

DCO