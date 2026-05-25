Futbol Mexicano

Efraín Juárez se queda en Pumas; agente del entrenador confirma que sigue en el club

El agente de Efraín Juárez, David Baldwin, comentó en redes sociales que el estratega mexicano se mantendrá en los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez en un duelo dirigiendo a Pumas
Efraín Juárez en un duelo dirigiendo a Pumas Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El agente de Efraín Juárez, David Baldwin, comentó en redes sociales que por el momento, y a menos que les indique lo contrario, el estratega mexicano se mantendrá en el timón de los Pumas de la UNAM de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Solo para aclarar, Efrain Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efrain ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, dice Baldwin en redes sociales.

Luego de la información de Alejandro Gómez, en AS-W Deportes, en donde asegura que Efraín Juárez se deja a los Pumas, llega la respuesta desde el entorno más cercano del timonel, quien llegó hace un año al Pedregal.

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“Efra” tiene contrato con el Club Universidad hasta diciembre y según David Baldwin la intención que tienen es cumplir con dicho vínculo, a menos que “se nos indique lo contrario”, pero sin especificar si el fin anticipado sería por decisión de la institución o del exjugador.

Efraín Juárez habló sobre el arbitraje tras la final de ida.
Efraín Juárez habló sobre el arbitraje tras la final de ida. ı Foto: Mexsport

Adriana Maldonado, reportera de ESPN, adelanta que la directiva de Pumas quiere renovar a Efraín, quien tomará la decisión final con respecto al proyecto en Universidad Nacional. Antes de la final ante Cruz Azul dijo que quiere ser el Alex Ferguson del Pedregal.

Luego de perder el título del Clausura 2026 de la Liga MX el estratega felino ya estaría planeando el siguiente certamen, que va de julio a diciembre, justo cuando termina su contrato.

Se dice que Juárez, entre las razones que tomará en cuenta para renovar, está el tener control de los refuerzos y mayor injerencia en las fuerzas básicas, un punto que Pumas debe recuperar pues la Cantera saca jugadores relevantes a cuenta gotas.

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