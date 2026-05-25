Reportes aseguran Efraín Juárez deja de ser entrenador de los Pumas

Efraín Juárez deja de ser entrenador de los Pumas. Quien fuera estratega de los Universitarios hasta el domingo por la noche decidió ponerle fin a su era como timonel auriazul y buscar éxito en Europa. Reportes de AS-W Deportes aseguran que el DT se los comunicó en exclusiva.

A través de sus redes sociales, Alejandro Gómez dio a conocer que Efraín Juárez fue quien le dijo directamente que no seguiría más al frente de los Pumas. Hasta el momento no se sabe por qué tomó dicha decisión, pero diversos medios resaltan que no recibió garantías ni el respaldo necesario para continuar con el proyecto.

Pese a que se dice que Juárez no seguirá en Pumas, algunos de los reporteros que cubren la fuente de los Universitarios resaltan que el entrenador sigue en la institución y ya hasta planeó la pretemporada con el equipo.

Un mensaje de Efraín Juárez

No han pasado ni 24 horas de que perdieron la final ante el Cruz Azul y la tormenta no deja tranquilo a Pumas. Después de caer en su casa y ante su gente, todo indica que Efraín Juárez y su futuro en la UNAM está en vilo.

El entrenador mexicano tiene varias ofertas en la MLS y en Europa y hace pocas semanas aseguró que su sueño es ir a dirigir al Viejo Continente, por lo que se asegura que tiene ofertas de Esocia y España.

Efraín Juárez en Instagram 📸 pic.twitter.com/qnjtZSItZh — Pumas En La Piel (@PumasELP) May 26, 2026

Siguen los rumores de Efraín Juárez

Hasta el momento la única persona que asegura que Efraín Juárez se va de Pumas es el periodista Alejandro Gómez. Según el comunicador el mismo entrenador se lo dio a conocer, pero ni los de la UNAM en sus redes sociales ni el mismo Juárez han revelado nada.

El mismo Efraín Juárez fue quien subió un video a su cuenta oficial de Instagram con la escena de una película con la que el dialogo traducido al español asegura que “yo quiero lo que me merezco, el mundo chico y lo que hay en él”.