Dueños de palcos del Azteca, sin boletos a dos semanas del inicio del Mundial

A falta de solamente dos semanas para que comience el Mundial 2026, los integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca (AMTPP) no han recibido sus boletos para ingresar a los cinco partidos que habrá en dicho recinto durante la justa, además de que el secretario de la misma, Roberto Ruano, acusa que la FIFA quiso establecer reglas que van en contra de los títulos de propiedad.

Encabezados por Roberto Ruano, los integrantes de la AMTPP se ampararon con un juez, el cual determinó que en caso de que no reciban las entradas, pueden ingresar a los duelos en el histórico recinto con sus títulos de propiedad, y además hacer uso de ellos sin atenerse a lo que les indique la FIFA.

El Tip: diversos reportes indican que el Estadio Azteca le pagó a la FIFA 1,000 millones de pesos tras disputa legal.

“Nosotros decidimos solicitarle a un juez que se aplicara nuestro título, lo que está establecido, el juez resolvió. Teníamos miedo fundado a que no nos llegaran los boletos, ya estamos a pocos días, entonces el juez dictó unas medidas para garantizarnos eso”, reveló Roberto Ruano en exclusiva con La Razón.

Roberto Ruano indicó que el Estadio Azteca mandó comunicados no firmados ni membreteados en los que amenaza con suspenderle los boletos a las personas que renten sus palcos durante la Copa del Mundo. Sin embargo, dejó en claro que ninguno de los miembros está dispuesto a dejar que un organismo internacional pese más que las leyes nacionales.

“FIFA quiso establecer un reglamento que va en contra de los títulos, que fue lo que apelamos, porque ningún organismo internacional puede estar por encima de las leyes mexicanas. El estacionamiento, ingreso de alimentos y bebidas, el que se puedan meter a los palcos a vaciarlos, que sería un delito de despojo o robo”, aseveró al respecto el secretario de la AMTPP.

Roberto Ruano también manifestó la molestia existente entre los integrantes de la asociación por los altos precios de los paquetes de alimentos y bebidas en los palcos (866,987, el barato, y 1 millón 300 mil pesos, el caro), los cuales les informaron que habría puesto FIFA, pero el secretario de la asociación aseguró que se trató de un engaño del estadio porque no han vendido suficientes paquetes.

“Nos dijeron del estadio que esos eran precios que había puesto FIFA, pero fue engaño, porque cuando el Grupo Ollamani entregó sus estados financieros resulta que ellos dicen que como no han vendido suficientes paquetes van a recurrir a un préstamo para pagarle a FIFA esta cantidad. El estadio quiso recuperar ese dinero a través de los palcos y además de injusto se me hace ridículo”, subrayó.

Roberto Ruano también dejó en claro que lo que dictó el juez a favor de la AMTPP aplicará solamente a los propietarios de palcos y plateas que formen parte de la misma. Reveló que casi la mitad de los 15,000 lugares totales están afiliados.

“Todos los beneficios que ha dictaminado el juez son única y exclusivamente para afiliados a la asociación, no para todos. Los invito a que se afilien a la asociación o que se informen jurídicamente y exijan sus derechos. La unión hace la fuerzas, porque entre más seamos podemos tener más poder. Estamos muy cerca del 50 por ciento de los 15,000 lugares totales que abarca palcos y plateas”, finalizó.

JUEGOS EN CDMX

México-Sudáfrica 11 de junio

Uzbekistán- Colombia 17 de junio

Chequia-México 24 de junio

Dieciseisavos de final 30 de junio

Octavos de final 5 de julio

REGLAS PARA PALCOS

PROHIBIDO rentar, vender o transferirlos durante el torneo, pues de hacerlo puede haber una suspensión del derecho.

LA ADMINISTRACIÓN del Estadio Azteca gestionará accesos y los dueños deben recoger directamente sus boletos.

NO ESTÁ permitido el ingreso de alimentos y bebidas, las cuales deben adquirirse en los paquetes de Hospitality.