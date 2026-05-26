Moisés Muñoz presenta “Mi Serie”, el proyecto que mostrará otro lado de la leyenda del América

Moisés Muñoz es un guardameta histórico para el América y su afición, pues un 26 de mayo del 2013 se ganó el apodo de “El Portero del Milagro” después de anotar el gol que mandó al alargue la final contra el Cruz Azul, que después de la tanda de penales terminaría ganando el equipo que comandaba Miguel Herrera.

Después de ocho años de su retiro como futbolista profesional, la leyenda del América decidió crear y presentar su nueva docuserie llamada “Mi Serie” en la que sus fans podrán conocer un poco más de su vida personal, lo que ocurrió en la final ante La Máquina y el trágico accidente que sufrió en el que pudo perder la vida.

▶ #Video | El exportero Moisés Muñoz estrena una serie biográfica en exclusiva. La producción ofrece un vistazo íntimo a los momentos clave del deportista tanto en la cancha como fuera del terreno de juego ⚽📺



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¿Qué temas aborda Moisés Muñoz en “Mi Serie”?

Durante la presentación, La Razón de México tuvo la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con Moisés Muñoz, en la que reveló que dentro de este proyecto se podrá ver las diferentes facetas que vivió el exguardameta del América en su vida.

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“Hay un poco de todo, hablo de la familia, sobre temas personales, dificultades que me tocó atravesar y también muy enfocada en mi carrera como futbolista, los equipos en los que milité, en mayor parte en América. Hay anécdotas divertidas las cuales comparto en esta serie documental”, comentó Moisés Muñoz.

▶ #Video | La Razón entrevista en exclusiva a Moisés Muñoz, exfutbolista del América y de la Selección Mexicana, quien revela detalles sobre su trayectoria deportiva. El exguardameta comparte sus perspectivas sobre la producción de su serie biográfica y analiza el panorama de la… pic.twitter.com/2zDr5h5PoB — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

En el evento que se llevó a cabo este martes se reveló el tráiler oficial de la serie y se pudo ver que figuras como Miguel Herrera, Carlos Hermosillo, Alejandro Villalvazo, Antonio Pérez Garibay y la familia de Moisés Muñoz tuvieron una participación importante dentro de este proyecto dando sus testimonios sobre el exportero del América.

¿Cuándo se estrena “Mi Serie” de Moisés Muñoz?

La nueva serie de Moisés Muñoz se estrenará el próximo 15 de junio en la plataforma Morita Play, la cual tiene un costo de 85 pesos al mes.

“No quiero ser pretencioso con esto, es un tributo a todos y todas ustedes que han estado presentes en mi vida, que significan mucho para mí, que son muy importantes y quise hacer esto para honrarnos a todos ustedes, no tanto por mi, no tanto por la carrera y sobre todo para dejar este mensaje, que la vida tiene vaivenes, tiene momentos bajos y altos, pero siempre debemos de mantenernos con la cara en alto”, finalizó Moisés Muñoz.

EVG