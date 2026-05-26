Congreso de la Ciudad de México firma convenio con barras de la Liga MX para traer paz a los estadios

Congreso de la CDMX firma convenio en favor de la paz en los estadios

Con la meta de construir espacios de respeto dentro y fuera de los estadios del futbol mexicano, este martes se firmó en el Congreso de la Ciudad de México un Convenio por la Paz y Convivencia con las barras, porras y grupos de animación de los clubes de la Liga MX. Participaron representantes de las porras y barras del América, Atlante, Atlas, Cruz Azul, León, Necaxa, Pumas, Puebla y Santos.

En un acto realizado en el Recinto Legislativo de Donceles, el diputado del PVEM Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, señaló que la firma de este acuerdo es entablar un marco de corresponsabilidad y no violencia bajo un enfoque de prevención, compromiso y no discriminación.

🏛️⚽🤝 #CongresoCDMX firma convenio de paz con barras del futbol mexicano.



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La firma del convenio se da previo a la Copa del Mundo 2026, pero se espera que los trabajos se mantengan incluso en el siguiente certamen de la Liga MX, que es el Torneo Apertura 2026.

“Este es apenas el primer paso, pero continuaremos trabajando de la mano por un fin común: construir espacios de paz, respeto y sana convivencia dentro y fuera de los estadios”, dijo.

Jesús Sesma Suárez detalló que este convenio simboliza la voluntad de generar puentes de diálogo, entendimiento y colaboración entre las instituciones públicas y los distintos sectores sociales, con el fin de avanzar hacia una sociedad más unida y humana.

“El futbol es una de las expresiones sociales y culturales más importantes de nuestro país. En las gradas se vive la pasión, la identidad, el sentido de pertenencia de millones de personas. Por ello, quienes integran las barras tienen también un papel fundamental en la promoción de los valores como es el respeto, la tolerancia y la sana convivencia”, afirmó el diputado.

Buscan paz en los estadios de México

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa indicó que México y la Ciudad de México “son futboleras”, por lo que los estadios deben ser espacios de convivencia, tranquilidad y paz; donde no haya actos de violencia y se pueda disfrutar sin miedo de la pasión por el futbol.

Espero que esta firma sea un llamado a todas y todos quienes integran las barras y porras. Que nos ayuden a pacificar el futbol en todos los estadios, y que ojalá pase también en todo el país”, confió la Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.

Por otra parte, el diputado Pablo Trejo Pérez expresó que la firma del convenio demuestra que el diálogo es más fuerte que la confrontación, y que la pasión puede convivir con la paz en los estadios. “Lo importante de hoy es que empezamos a hacer un esfuerzo de comunicación para reconstruir la paz en un deporte tan importante para nuestro país como es el futbol”, resaltó el perredista.

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