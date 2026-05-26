Alejandro Zendejas va al Mundial 2026 con Estados Unidos; esta es la lista completa de Mauricio Pochettino

Alejandro Zendejas es llamado por Estados Unidos a la Copa del Mundo 2026

Alejandro Zendejas, delantero del América, fue llamado por la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026. Luego de un semestre en donde fue de los mejores jugadores de las Águilas, el extremo recibe su merecido llamado al certamen de la FIFA.

Será la primera vez que Zendejas represente a Estados Unidos en un Mundial. El atacante de 28 años de edad al final logró convencer al entrenador Mauricio Pochettino, quien lo incluyó en la lista de 26 jugadores.

El estratega argentino exPSG tiene en su roster final a elementos como Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Christian Pulisic, quien es el futbolista más determinante que tienen los de Las Barras y las Estrellas.

Lista completa de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026

Porteros: Matt Freese, Matt Turner y Chris Brady

Defensas centrales: Chris Richards, Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, Sergiño Dest, Alex Freeman, Joe Scally, Max Arfsten

Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldán, Sebastian Berhalter, Christian Pulisic, Tim Weah, Malik Tillman, Gio Reyna, Brenden Aaronson, Alejandro Zendejas

Delanteros: Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright

Alejandro Zendejas y su gran paso en el América

Aunque Alejandro Zendejas lleva años siendo de los mejores jugadores del América, el entrenador de Estados Unidos no lo tenía bien contemplado y sus llamados habían sido a cuenta gotas.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no fue el mejor en términos generales para las Águilas, pero eso no impidió que Zendejas siguiera en un buen nivel, destacando jornada a jornada en el plantel azulcrema.

En la fase regular del certamen disputó 10 encuentros de 17, 9 de ellos como titular y anotó tres goles. En fase final marcó otros tres goles, en la serie de cuartos de final ante los Pumas de la UNAM. A pesar de su aportación los de Coapa quedaron eliminados.

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