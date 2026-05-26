¿Quién es Kadir Barría, el futbolista de Panamá que quedó fuera del Mundial?

El joven futbolista Kadir Barría es una de las figuras que se esperaba ver en las filas de los 26 jugadores de la selección panameña durante la Copa Mundial del Futbol 2026, sin enmbargo, su nombre no sonó entre quienes fueron llamados.

El delantero Kadir Barría comenzó a llamar la atención desde 2024 cuando durante un juego contra Costa del Este el club de futbol de Brasil Botafogo quería que este formara parte del equipo.

Esto lo llevó a integrarse a la sub-20 del Botafogo en 2025, para posteriormente integrarse como delantero del primer equip del club brasileño.

Vida y carrera de Kadir Barría

José Kadir Barría Rose nació el 18 de julio del 2007 en la Ciudad de Panamá y mide 1.83 metros.

Con apenas 18 años de edad, como futbolista, ha formado parte de los siguientes equipos locales antes de integrarse al equipo Botafogo:

Chievo Academy Panamá

Parma Academy Panamá

Atlético Nacional

Además, jugó durante el partido amistodo de Panamá y Bolivia el 18 de enero del 2026, en donde anotó el gol que marcó un empate 1-1 entre ambos equipos, portando el número 18 como Luis Tejada, de quien es ahijado.

Pese a que estuvo presente en el partido amistoso, Barría no fue llamado por el director técnico Thomas Christiansen para formar parte de la selecciónde Panamá que jugará durante el Mundial de Futbol de este 2026.

Los 26 jugadores de la Selección de Panamá son:

Orlando Mosquera Luis Mejía César Samudio César Blackman Jorge Gutiérrez Amir Murillo Fidel Escobar Andrés Andrade Edgar Fariña José Córdoba Eric Davis Jiovany Ramos Roderick Miller Aníbal Godoy Adalberto Carrasquilla Carlos Harvey Cristian Martínez José Luis Rodríguez César Yanis Yoel Bárcenas Alberto Quintero Alzarías Lodoño Ismael Díaz Cecilio Waterman José Fajardo Tomás Rodríguez

Sobre la ausencia de Kadir Barría, el director técnico precisó que únicamente tiene permitido integrar a 26 futbolistas, por lo que señaló que su decisión de no integrar al joven futbolista fue resultado de las evaluaciones que se realizaron; sin embargo, el jugador del Botafogo forma parte de la lista de reserva de la selección panameña.

Barría es uno de los delanteros panameños considerado como una de las figuras más prometedoras del futbol, pues a su corta edad ha demostrado su gran desempeño como delantero centro y extremo izquierdo.

José Kadir Barría Rose destaca por su velocidad, capacidad de anotar goler y su potencia, por lo que incluso muchos aficionados del balón pie lo han señalado como el posible próximo máximo goleador de Panamá, tal como su padrino “El Matador.”

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