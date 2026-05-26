Esto sabemos

¿Quién es Kadir Barría, el futbolista de Panamá que quedó fuera del Mundial?

Delantero de un equipo brasileño; destaca por su velocidad y potencia a su corta edad

¿Quién es Kadir Barría?
¿Quién es Kadir Barría? Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

El joven futbolista Kadir Barría es una de las figuras que se esperaba ver en las filas de los 26 jugadores de la selección panameña durante la Copa Mundial del Futbol 2026, sin enmbargo, su nombre no sonó entre quienes fueron llamados.

El delantero Kadir Barría comenzó a llamar la atención desde 2024 cuando durante un juego contra Costa del Este el club de futbol de Brasil Botafogo quería que este formara parte del equipo.

Esto lo llevó a integrarse a la sub-20 del Botafogo en 2025, para posteriormente integrarse como delantero del primer equip del club brasileño.

TE RECOMENDAMOS:
Leo Messi en un partido del Inter Miami
Fuera de canchas

Leo Messi salva a un aficionado del peor error de su vida (VIDEO)

Vida y carrera de Kadir Barría

José Kadir Barría Rose nació el 18 de julio del 2007 en la Ciudad de Panamá y mide 1.83 metros.

Con apenas 18 años de edad, como futbolista, ha formado parte de los siguientes equipos locales antes de integrarse al equipo Botafogo:

  • Chievo Academy Panamá
  • Parma Academy Panamá
  • Atlético Nacional

Además, jugó durante el partido amistodo de Panamá y Bolivia el 18 de enero del 2026, en donde anotó el gol que marcó un empate 1-1 entre ambos equipos, portando el número 18 como Luis Tejada, de quien es ahijado.

Pese a que estuvo presente en el partido amistoso, Barría no fue llamado por el director técnico Thomas Christiansen para formar parte de la selecciónde Panamá que jugará durante el Mundial de Futbol de este 2026.

Los 26 jugadores de la Selección de Panamá son:

  1. Orlando Mosquera
  2. Luis Mejía
  3. César Samudio
  4. César Blackman
  5. Jorge Gutiérrez
  6. Amir Murillo
  7. Fidel Escobar
  8. Andrés Andrade
  9. Edgar Fariña
  10. José Córdoba
  11. Eric Davis
  12. Jiovany Ramos
  13. Roderick Miller
  14. Aníbal Godoy
  15. Adalberto Carrasquilla
  16. Carlos Harvey
  17. Cristian Martínez
  18. José Luis Rodríguez
  19. César Yanis
  20. Yoel Bárcenas
  21. Alberto Quintero
  22. Alzarías Lodoño
  23. Ismael Díaz
  24. Cecilio Waterman
  25. José Fajardo
  26. Tomás Rodríguez

Sobre la ausencia de Kadir Barría, el director técnico precisó que únicamente tiene permitido integrar a 26 futbolistas, por lo que señaló que su decisión de no integrar al joven futbolista fue resultado de las evaluaciones que se realizaron; sin embargo, el jugador del Botafogo forma parte de la lista de reserva de la selección panameña.

Barría es uno de los delanteros panameños considerado como una de las figuras más prometedoras del futbol, pues a su corta edad ha demostrado su gran desempeño como delantero centro y extremo izquierdo.

José Kadir Barría Rose destaca por su velocidad, capacidad de anotar goler y su potencia, por lo que incluso muchos aficionados del balón pie lo han señalado como el posible próximo máximo goleador de Panamá, tal como su padrino “El Matador.”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Santiago Giménez en un entrenamiento de la Selección Mexicana
Futbol Nacional

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se unen a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026


Google Reviews