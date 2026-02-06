¡Última Hora! James Rodríguez ya firmó contrato con su nuevo club a cuatro meses del Mundial 2026

Minnesota United firmó al mediocampista colombiano James Rodríguez con un contrato a corto plazo, convirtiéndose en el jugador de mayor perfil del club de la MLS hasta la fecha, en un acuerdo que le da al veterano futbolista un equipo para prepararse de cara al Mundial 2026, que comienza en cuatro meses.

James Rodríguez ocupará un puesto en la lista internacional con un contrato garantizado hasta junio, cuando la liga se detiene por el Mundial 2026. El acuerdo incluye una opción del club para el resto de la temporada de la MLS hasta diciembre.

It's James with a message 👋 pic.twitter.com/0TLa7j8upX — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Minnesota United presentó a James Rodríguez en una conferencia de prensa en el Allianz Field, donde el club jugará su primer partido en casa el próximo 28 de febrero contra Cincinnati. Los Loons comienzan su décima temporada en la MLS el 21 de febrero en Austin.

León y los últimos equipos de James Rodríguez

James Rodríguez, de 34 años de edad, ha estado en varios equipos en los últimos años, con periodos en el Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España) y León en la Liga MX. El originario de Cúcuta ayudó a llevar a Colombia a la final de la Copa América en el 2024, la primera aparición del país en 23 años. Tiene 31 goles en 122 partidos internacionales con los Cafeteros.

Rodríguez, de 1.80 metros, se convirtió en una estrella mundial en el Mundial de Brasil 2014, cuando ganó el premio Bota de Oro como el máximo goleador del torneo con seis goles en cinco partidos. Se unió al Real Madrid después de eso, pasando seis temporadas con el poderoso equipo de LaLiga y también tuvo estancias con el Bayern Munich en la Bundesliga de Alemania y el Everton en la Premier League de Inglaterra.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Minnesota United perdió ante San Diego en las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada de la MLS. El entrenador Eric Ramsay partió para el trabajo con el West Bromwich Albion en el Campeonato de la Liga de segunda división de Inglaterra, y Cameron Knowles fue promovido para reemplazarlo.

¿Cuántos goles hizo James Rodríguez con el León?

El colombiano James Rodríguez anotó cinco goles en 34 partidos oficiales que disputó con el León durante su estadía con el club, que fue todo el 2025.

Todos los tantos del sudamericano con La Fiera fueron en duelos de la Liga MX, dos en el torneo de Clausura y tres en el de Apertura.

EVG