Checo Pérez en el Super Bowl LX: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la presentación del Cadillac para la F1 2026?

Cadillac revelará el monoplaza de Checo Pérez y Valtteri Bottas en el Super Bowl LX de la NFL.

Uno de los atractivos del Super Bowl LX este 8 de febrero entre Seattle Seahawks y New England Patriots es que durante el mismo se llevará a cabo la presentación del monoplaza de Cadillac que conducirán el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas en la Fórmula 1 2026.

Todavía no hay una hora exacta para la presentación del monoplaza que Checo Pérez conducirá con la debutante escudería estadounidense en su regreso al Gran Circo después de un año sabático. Se espera que sea durante el show de medio tiempo, mismo que encabezará Bad Bunny.

¿En qué canal ver la presentación del Cadillac de Checo Pérez en el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots comienza a las 17:30 horas del Centro de México este domingo 8 de febrero. Se espera que al medio tiempo del partido en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se lleve a cabo la presentación del Cadillac de Checo Pérez para la F1 2026. Esto ocurriría alrededor de las 19:00 horas.

Reportes indican que el equipo estadounidense lanzará un spot televisivo que mostrará el diseño del monoplaza. Si bien la transmisión del Super Bowl irá en vivo por Canal 5, Azteca 7, Vix, Fox Sports, ESPN y Disney+, la transmisión completa de la presentación del Cadillac irá en el sitio oficial de la escudería y en su canal oficial de YouTube.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

Los aficionados al automovilismo esperan con ansias el próximo 5 de marzo, cuando se ponga en marcha la F1 2026 con las primeras prácticas del Gran Premio de Australia.

Ese día marcará el regreso de Checo Pérez al Gran Circo luego de que en el 2025 no compitió tras su salida de Red Bull. Dos días después, el sábado 7 de marzo, se llevará a cabo la primera carrera de la campaña en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Checo Pérez firmó un contrato por dos años con Cadillac, donde tendrá como coequipero al experimentado finlandés Valtteri Bottas, quien fue subcampeón del mundo con Mercedes en las temporadas de 2019 y 2020. El tapatío fue el segundo mejor de la clasificación en la campaña del 2023.

