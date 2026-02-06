Super Bowl LX: ¿Por qué se llama Vince Lombardi el trofeo que se le da al campeón de la NFL?

Patriots y Seahawks disputan el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX de la NFL.

Vince Lombardi es el nombre del trofeo que se le da al campeón de la NFL, esto en honor a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en la historia de la liga, y este 8 de febrero lo ganará el monarca del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Originario de Brooklyn, Nueva York, Vince Lombardi comenzó su carrera en la NFL en 1954 como coordinador ofensivo de los New York Giants. Cinco años más tarde se convirtió en entrenador de los Green Bay Packers, una franquicia que en aquel momento no la pasaba tan bien.

Bajo su liderazgo, los Packers lograron cinco campeonatos de la NFL al coronarse en las campañas de 1961, 1962 y 1965, además de conquistar las primeras dos ediciones del Super Bowl en las temporadas de 1966 y 1967.

¿A partir de qué momento se llama Vince Lombardi el trofeo del campeón de la NFL?

Luego de una breve temporada con los Washington Redskins en 1969, Vince Lombardi murió en 1970 a causa de un cáncer de colon. Ese mismo año, la NFL decidió ponerle su nombre al trofeo del Super Bowl en su honor y memoria.

En un inicio, el galardón era conocido como el Trofeo del Partido por el Campeonato Mundial, y lo disputaban los ganadores de la Liga Americana de Futbol Americano (AFL) y de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

La AFL se fusionó en 1970 con la antigua NFL y a partir de ese momento se convirtió en la American Football Conference (AFC o Conferencia Americana).

El legado de Vince Lombardi

La puntualidad fue una de las principales enseñanzas de Vince Lombardi. El entrenador de origen italiano exigía a sus jugadores llegar 15 minutos antes de cualquier compromiso, una práctica conocida como “La Hora Vince Lombardi”. Esto ocurrió durante su etapa al frente de los Green Bay Packers (1959-1967).

Este hábito se convirtió en una norma al interior de los equipos que dirigió, pero también en otros ámbitos de la vida, donde su disciplina trascendió la manera de construir grandes campeones.

El Trofeo Vince Lombardi sigue siendo el máximo reconocimiento en la NFL y su historia es un camino de esfuerzo, disciplina y pasión. Cada vez que un equipo alza este trofeo en el Super Bowl, también rinde homenaje al hombre que cambió para siempre el deporte que amó.

