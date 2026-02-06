¡OFICIAL! Igor Lichonovsky se va del América y regresa a Europa después de nueve años

Igor Lichnovsky dejó de pertenecer al América después de poco más de dos años en el club.

El defensa chileno Igor Lichnovsky dejó de formar parte de la plantilla del América después de poco más de dos años en el conjunto capitalino y continuará su carrera en Europa, a donde regresa tras nueve años, pues el Karagümrük de Turquía lo anunció como su nuevo fichaje.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo de 1 año y medio + 1 año con Igor Lichnovsky, defensa del equipo mexicano CF América. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas de equipos de México, Arabia Saudita, España y Portugal”, reveló el cuadro turco en sus redes sociales.

El América tenía la necesidad de liberar una plaza de extranjero ante la llegada del mediocampista brasileño Raphael Veiga, motivo por el que concretó la salida de Igor Lichnovsky, quien formaba parte de la plantilla azulcrema desde el Torneo Apertura 2023.

Los logros de Igor Lichnovsky con el América

El zaguero chileno Igor Lichnovsky se unió al América en el Apertura 2023, torneo en el que las Águilas ganaron su primero de tres títulos consecutivos en la Liga MX.

El defensa originario de Peñaflor ganó cuatro títulos durante su etapa con los de Coapa, pues además del tricampeonato de la Liga MX también obtuvo el Campeón de Campeones 2023-2024.

Igor Lichnovsky fue fundamental en los primeros dos trofeos del tricampeonato del América, pues su actividad con el equipo vino a menos en el segundo semestre del 2024 a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Dicha lesión mantuvo al futbolista chileno alejado de las canchas gran parte del tiempo, lo que se ve reflejado en que apenas tuvo participación en seis partidos con los azulcremas en el último año.

El pasado de Igor Lichnovsky en Europa

La aventura de Igor Lichnovsky en Europa comenzó en el 2014, cuando firmó un contrato de cuatro años con el Porto. Fue asignado en un inicio al equipo B de los Dragones.

En enero del 2016 fue cedido al Sporting de Gijón y en agosto de ese año se fue en calidad de préstamo al Valladolid de la Segunda División de España.

La primera etapa de Igor Lichnovsky en Europa concluyó en junio del 2017, cuando el Necaxa lo trajo a la Liga MX como uno de sus fichajes para el Torneo Apertura de aquel año.

