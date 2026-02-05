Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo inician el año con la mente en los Juegos Olímpicos 2028

Arranca 2026 y con ello inician las competencias para diversos atletas mexicanos de cara a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2026. Entre esos deportistas destaca la dupla Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, quienes el año pasado ganaron la medalla de plata en el Mundial de Singapur y buscan mejorar sus actuaciones para llegar más compaginadas a la gran cita.

La dupla enfrentará grandes retos en 2026, uno de ellos la distancia. Alejandra Estudillo forma parte de la Universidad de Texas, mientras que Gabriela Agúndez vive y entrena en México. A pesar de ello esperan que la confianza y la conexión que puedan tener en las competencias les ayude a tener certezas en el proceso olímpico, pero antes, a ganar medallas en campeonatos mundiales.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo ı Foto: Especial

“Nos falta competir más. Hay que pasar por todas las competencias. El objetivo de todos es ir por las medallas, pero por ahora buscamos tener una buena participación en las Copas del Mundo”, dijo Estudillo, quien compite a nivel colegial en Estados Unidos (NCAA).

Por su parte, Agúndez confía en que puedan tener buenos resultados en las copas del mundo, en especial para “preparación y fogueo, a estar presentes internacionalmente y a seguir conociéndonos”. Agregó: “El año pasado hicimos un gran trabajo, se vio ese acoplamiento, esa unión, trabajo, compañerismo, esperamos este año sea lo mismo, tenemos el objetivo claro que queremos llegar a los Ángeles 2028”.

En un par de semanas la dupla nacional empieza con sus actividades en 2026. Su calendario incluye competencias en Montreal del 26 de febrero al 1 de marzo. Así como un certamen en suelo mexicano, en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo y la Super Final de Beijing, China, del 1 al 3 de mayo.

Ya se revelaron los criterios de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 mediante World Aquatics. Los eventos internacionales que son clave son el Campeonato Mundial de Budapest 2027, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 así como las Copas del Mundo del 2028 como último filtro.

Se reparten 136 plazas, y convoca 8 pruebas, cuatro individuales y cuatro en sincronizados: trampolín de 3 metros individual y sincronizados; plataforma de 10 metros individual y sincronizados, ramas femenil y varonil.

“Dicen que querer es poder, Ale y yo en verdad queremos, tenemos el sueño de que nos vaya muy bien, tenemos muy mecanizados los movimientos, los conteos, el ritmo, el sincro ahí está. Nuestro sueño es llegar a JO tan bien preparadas que nos podamos colgar una medalla, yo sueño con colgarme nuevamente una medalla olímpica, pero bien dijo Ale, vamos a ir paso a paso, con los objetivos de cada año claros, para que al final estar peleando una medalla”, terminó Gaby Agúndez.

aar