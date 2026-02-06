Lo que debes saber del Super Bowl LX… y de Bad Bunny en el medio tiempo

Tuvo que pasar poco más de una década para que los Patriots y los Seahawks se volvieran a ver las caras en el Super Bowl. Fue el 1 de febrero del 2015 cuando estas dos franquicias se citaron en la cancha del University of Phoenix Stadium para definir al campeón de la edición 49 y ahora en el Súper Tazón 60 vuelven a verse las caras para definir el campeón.

En aquella ocasión Tom Brady se enfrentaba a un joven Russell Wilson que llevaba tres años en la NFL, pero este 2026 la historia cambia, pues el equipo de Nueva Inglaterra es el que tiene al novato de segundo año Drake Maye en los controles, mientras que del lado del equipo de Seattle cuentan con la experiencia de Sam Darnold, el mariscal de campo que llegó a al máximo circuito en el draft de 2018.

El Tip: El Super Bowl siempre se juega en estadios al sur de los Estados Unidos o donde el clima es controlado, esto con el fin de que el cotejo no se dispute en bajas temperaturas y el espectáculo esté garantizado .

Este año se celebra la edición 60 del y el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, es el recinto destinado para recibir este encuentro entre el primer sembrado de la Conferencia Nacional y el segundo mejor equipo de la Americana, encuentro que definirá al nuevo campeón de la liga, después de que los Philadelphia Eagles quedarán eliminados en la Ronda de Comodines.

Para llegar hasta el Super Bowl los Patriots iniciaron venciendo a Los Ángeles Chargers por marcador de 16-3. En la Ronda Divisional dejaron en el camino a los Houston Texans 28-16 y en el Campeonato de Conferencia bastó con 10 puntos para derrotar a los Broncos de Denver, equipo que no contó con su mariscal de campo titular; por su parte, los Seahawks descansaron en la primera fase, después aplastaron a San Francisco 41-6 y, por último, se convirtieron en los reyes de la Nacional tras doblegar 31-27 a Los Ángeles Rams en casa.

El dato: Bad Bunny es el encargado de poner el ambiente en el Levi’s Stadium en el show de medio tiempo del Super Bowl. Será el primer artista latinoamericano en tener un perfomance en solitario.

En caso de que Drake Maye levante el Vince Lombardi en Santa Clara, California, el joven de los Patriots lograría ser campeón como novato antes que algunos quarterbacks que llevan años buscando el título, como Josh Allen, Dak Prescott, Lamar Jackson, Brock Purdy, entre otros.

Cabe recalcar que, esta es la novena vez que se disputa una revancha en el Super Bowl. Los Patriotas de Nueva Inglaterra son los que más participaciones tienen en estos encuentros con cuatro apariciones. Además este partido marca un antes y un después dentro de la franquicia, ya que tras seis años, los Pats vuelven al encuentro por el Vince Lombardi luego del final de la dinastía de Bill Belichick y Tom Brady en 2019.

Uno de los jugadores clave para este partido es el receptor Rashid Shaheed, quien llegó al equipo de Seattle a mitad de temporada proveniente de los Santos de Nueva Orleans, y se ha vuelto una pieza fundamental en el equipo de Mike Macdonald para poder llegar hasta el Super Bowl LX. Se podría considerar la mano derecha de Sam Darnold.

Por otro lado, el trabajo de Mike Vrabel también es de reconocerse, pues el entrenador en jefe de los Patriots regresó a la franquicia a lo más alto de la Conferencia Americana en su primera temporada, pasando de una marca de 4-13 en la campaña pasada, a darle su primer título divisional a los Pats desde que adjudicaron 11 cetros consecutivos entre 2009 y 2019.

Sin embargo, llevarse el trofeo no será nada fácil para las dos franquicias, pues del lado de los pupilos de Mike Vrabel van en busca de ser el equipo más laureado en la historia de la NFL con siete conquistas, mientras que los Seahawks quieren llevar de regreso a Seattle el segundo título de la franquicia. Todo está listo para conocer al nuevo campeón del Super Bowl.

60 años de NFL ı Foto: Especial

Bad Bunny llega al Super Bowl entré récords, polémica, amenazas y poder cultural

Por Carlos Aguillón

El nombre de Bad Bunny volvió a colocarse en el centro de la conversación global, no sólo por su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, sino por el contexto político, social y cultural que rodea su figura. Días antes de subir al escenario, el artista puertorriqueño enfrentó amenazas en redes sociales, llamados a boicot por sectores conservadores y una presión mediática inédita, al tiempo que sus números comerciales alcanzaban niveles sin precedentes tras su paso por los Grammy.

Desde que la NFL confirmó a Benito Martínez como protagonista del espectáculo, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en plataformas digitales anunciaron que no sintonizarían el evento y promovieron transmisiones alternativas, argumentando que el Super Bowl “debe ser representado por artistas estadounidenses”. La tensión aumentó luego de que el cantante pronunciara “Fuera ICE” al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, una frase que detonó nuevas críticas y mensajes intimidatorios en su contra.

El Dato: La producción del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX a cargo de la NFL y de Apple Music, tiene un costo aproximado de 10 millones de dólares, según Forbes.

Pese al ruido, Bad Bunny optó por no replegarse. En la conferencia previa al Super Bowl, realizada en el Moscone Center de San Francisco, el artista habló con serenidad sobre el momento que atraviesa. “Para ser honesto, no sé cómo me siento. Ha sido mucho: el tour, los Grammys, todo esto al mismo tiempo. Estoy agradecido, procesando y emocionado por lo que viene”, dijo ante medios internacionales.

El boricua evitó confirmar si su show incluirá un mensaje político explícito, pero dejó clara su intención artística. “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Será una fiesta enorme. Lo único de lo que la gente debe preocuparse es de disfrutar”, afirmó el interprete, subrayando que el espectáculo estará impregnado de su cultura y raíces.

ORGULLO BORICUA. Uno de los momentos más emotivos de la conferencia ocurrió cuando Bad Bunny habló de su madre, al ser cuestionado sobre la primera persona que creyó en él. “Mi mamá creyó en mí como ser humano, antes de cualquier cosa. Creyó en mis decisiones, en quién soy. Eso se siente mejor que cualquier premio”, confesó Benito, visiblemente conmovido.

Ese vínculo con sus orígenes ha sido una constante en su discurso público y en su obra reciente. Debí tirar más fotos no sólo hizo historia al convertirse en el primer álbum completamente en español en ganar el Grammy al Álbum del Año, también desató un impacto inmediato en plataformas digitales. La canción “DtMF” cuadruplicó sus reproducciones en días, al pasar de 733 mil a más de 2.7 millones de streams, un incremento del 273 por ciento.

Aunque Bad Bunny no actuó durante la ceremonia, su presencia dominó la narrativa. Trevor Noah lo invitó en repetidas ocasiones a cantar y el público terminó la noche con el nombre del puertorriqueño en boca. Spotify y Apple Music reportaron picos sostenidos en su catálogo, confirmando que el efecto Grammy se tradujo en ganancias triplicadas.

El fenómeno no se limitó a Occidente. En semanas recientes, Bad Bunny alcanzó el primer lugar en listas musicales de China, convirtiéndose en el primer artista latino en lograrlo. El ascenso de su álbum en plataformas como Apple Music y NetEase confirmó que la música urbana en español ha roto barreras culturales que durante décadas parecían infranqueables.

BAD BUNNY ayer, en conferencia de prensa en San Francisco, EU. ı Foto: Reuters

Para la industria, el Super Bowl representa un impulso de marketing de valor incalculable. Aunque el artista no recibe un pago directo por los 15 minutos de actuación, ejemplos recientes lo confirman: Kendrick Lamar incrementó 430 por ciento sus reproducciones tras su show y posteriormente recaudó cerca de 360 millones de dólares en giras. En el caso de Bad Bunny, el impacto ya es visible antes de pisar el escenario.

El respaldo del gremio artístico también fue contundente. Ricky Martin publicó una carta abierta en sus redes, celebrando su victoria en los Grammy. “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, escribió. “Lo que alcanzaste no es sólo un logro musical, es una victoria cultural y humana”, añadió, reconociendo el valor simbólico de mantener el idioma.

Mientras sectores conservadores promueven alternativas al show oficial y amenazan con no verlo, Bad Bunny avanza sin modificar su discurso. “Siempre tienes que estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes”, dijo. Esa convicción lo ha llevado del Caribe a Asia, de los Grammy al Super Bowl, consolidándose como un referente que trasciende la música.

Este domingo, el Conejo Malo expondrá, una vez más, el peso cultural de una voz latina que no calla.

Levi´s Stadium, recinto innovador y sustentable

Staff Infografía

DIEZ AÑOS después, la casa de los 49ers de San Francisco se encuentra lista para volver a ser sede de un Super Bowl, consolidándose como uno de los recintos más modernos de la NFL. Inaugurado en 2014 y ubicado en Santa Clara, el Levi’s Stadium tiene una capacidad base cercana a 68 mil 500 espectadores, ampliable hasta 75 mil para eventos de gran escala.

Su diseño prioriza la tecnología y la sustentabilidad: cuenta con certificación LEED Gold, la energía proviene de paneles solares y tiene sistemas de ahorro energético, también es uno de los estadios más conectados del mundo, con Wi-Fi de alta densidad, pantallas de gran formato y una experiencia digital integrada para los aficionados.

Su arquitectura abierta y asimétrica, pensada para maximizar la luz natural, lo hace visualmente distintivo, mientras que su ubicación en el corazón de Silicon Valley refuerza su perfil innovador y atractivo.

Levi´s Stadium, recinto innovador y sustentable ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

