Allan Saint-Maximin ya olvidó completamente al América y esta publicación lo confirma (FOTO)

El América anunció la salida de Allan Saint-Maximin del equipo después del partido ante el Necaxa, noticia que sacudió a la afición, ya que se juntó con los anuncios sobre la despedida de Álvaro Fidalgo y la llegada de Raphael Veiga al nido de Coapa, pero el francés se fue del país por un tema de racismo con sus hijos.

Saint-Maximin se convirtió en nuevo jugador del Lens a dos días de su salida del América y este miércoles 4 de febrero el francés jugó su primer partido en la Copa de Francia, olvidando a las Águilas por completo e iniciando su nueva etapa en el futbol de Europa.

Allan Saint-Maximin entró al campo de cambio al minuto 61 de tiempo corrido en el encuentro ante el Troyes de los octavos de final de la Copa de Francia, aunque los cuatro goles de su nuevo equipo se anotaron antes de que el exjugador del América saliera del campo de juego.

Estos son los números de Allan Saint-Maximin con el América

Allan Saint-Maximin llegó al América en agosto del año pasado como uno de los bombazos de las Águilas para el Clausura 2025; sin embargo, fue la única temporada, de las últimas cuatro, en la que los azulcremas se quedaron fuera en los cuartos de final de la competencia.

Durante su paso por la Liga MX, el delantero francés disputó 15 partidos con la camiseta del América, logrando tres goles y dos asistencias como azulcrema, aunque sus últimos encuentros con el conjunto de André Jardine no fueron lo esperado por la afición americanista.

El Lens de Francia será el décimo equipo de Allan Saint-Maximin en su carrera profesional y el quinto en la Ligue 1, aunque donde tuvo su mejor desempeño fue en el Newcastle de la Premier League, disputando 124 encuentros con las “Urracas”, 13 goles y 21 asistencias.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨@asaintmaximin, une arrivée à toute vitesse !#SaintMaximin2026 pic.twitter.com/VT4xqhr0GK — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

Allan Saint-Maximin peleará la Ligue 1 con el Lens este 2026

El Lens está sorprendiendo a varios aficionados de la Ligue 1, peleando por el primer lugar de la tabla general con el Paris Saint-Germain, complicando la temporada para el actual campeón de la liga de Francia.

Allan Saint-Maximin llegó este 2026 al Lens y podría ganar su primer título como profesional, pues desde su debut no ha podido levantar un trofeo con los diez equipos que ha jugado y el conjunto francés podría darle su primera alegría al delantero de 28 años.

El siguiente encuentro de Allan Saint-Maximin con el Lens será el próximo 7 de febrero del 2025 en la Ligue 1 ante el Rennes, en busca de los tres puntos que los mantengan cerca del PSG.

DCO